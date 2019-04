Ecco quali sono le preoccupazioni degli italiani

Riuscire ad avere un’idea chiara del contesto socioeconomico in cui viviamo non è sempre semplice, l’unica cosa che sembra essere ormai assodata è che l’equilibrio del nostro paese sia strettamente legato alla situazione degli altri stati europei in primis, ma anche del resto del mondo.

Sono molti gli studi realizzati sul tema, SEMrush (piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online) ha deciso di riunire tutte le informazioni, realizzando una classifica.

Ecco la classifica delle 10 principali preoccupazioni degli italiani:

1. POLITICA

Il picco di interesse è stato registrato in concomitanza con le elezioni politiche di maggio 2018, con un crescendo di ricerche fatte in rete per acquisire maggiori informazioni a partire dai due mesi precedenti. Il nuovo assetto che si è venuto a creare ha mantenuto vivo l’interesse sul tema, al punto da far attestare la politica al primo posto della classifica. Tale argomento si trova sul gradino più alto del podio anche in quella di Germania e Austria.

2. DISOCCUPAZIONE

“Quanto dura la disoccupazione”, “Come richiedere la disoccupazione” e “Chi ha diritto alla disoccupazione” sono alcune delle ricerche più frequenti fatte dagli utenti italiani. Negli ultimi mesi, però, c’è stata una leggera flessione, probabilmente dovuta anche al fatto che il tasso di disoccupazione sembra essere sceso al 10,3%. Anche in questo caso, come per la precedente questa tematica si trova nella medesima posizione della classifica di Germania e Austria, mentre è completamente assente nella top 10 di Belgio e Regno Unito.

3. PARTITI POLITICI

Sul gradino più basso del podio, si piazzano i partiti politici, nella classifica italiana come in quella dell’80% degli altri paesi presi in esame. Interessante notare che per Finlandia e Portogallo, dove la politica è in trend, i partiti politici non sono invece al centro dei pensieri dei cittadini. Questo potrebbe significare che in questi Paesi la situazione è più stabile?

4. IMMIGRAZIONE

Un tema che nel nostro paese è più che mai di attualità, anche alla luce dei fatti degli ultimi mesi. Le politiche migratorie generano inquietudine nei cittadini, che spesso si trovano a sovrastimare il fenomeno. Tra le ricerche più frequenti legate all’immigrazione, “Quanti immigrati ci sono in Italia”, “Quanti sono gli immigrati in Italia” e “Da dove arrivano i soldi per gli immigrati”. Il tema si trova al quarto posto anche nella classifica del Belgio, mentre è assente in quella dell’Austria.

5. PENSIONE

Forse uno dei temi legati al futuro che maggiormente genera incertezza, è presente nelle classifiche del 90% dei paesi analizzati. Ottobre 2018 è stato il periodo meno tranquillo in Italia per questa questione, provocando un gran numero di ricerche in rete, cresciute di quasi 10 volte in appena 6 mesi. Tra le domande più frequenti “Quando vado in pensione” e “Quando posso andare in pensione”.

6. TERRORISMO

Un senso di insicurezza pervade gli italiani, che chiedono ai motori di ricerca “Chi sono i terroristi ISIS” e “Come si può sconfiggere il terrorismo”. La preoccupazione circa gli attacchi terroristici è presente solo nelle classifiche di Italia, Belgio (7° posto), Portogallo e Austria (9° posto). Nonostante la Francia sia stata vittima di atroci episodi terroristici, questo tema non sembra essere tra i principali crucci dei nostri vicini.

7. RAZZISMO

Un argomento che preoccupa gran parte degli europei, ed è presente nell’80% delle top 10 prese in analisi. La questione è strettamente connessa a quella dell’immigrazione. Là dove questa crea ansia e turbamento, troviamo anche la tematica del razzismo. Tra le ricerche più frequenti, “Come è nato il razzismo” e “Il razzismo spiegato a mia figlia”.

8. POVERTÀ

Se Francia, Austria e Finlandia non sembrano temere per le proprie finanze (anche se mettono la disoccupazione ai primi posti), questo sembra essere un tema che rovina il sonno a molti italiani.

9. CAMBIAMENTO CLIMATICO

Un tema molto caldo, che interessa quasi tutti i paesi presi in esame, con Francia e Belgio come uniche eccezioni, mentre per la Finlandia è addirittura al primo posto. Sono molti gli utenti che hanno cercato informazioni su come contrastare i cambiamenti climatici, con un’ulteriore impennata grazie alla giovane attivista svedese Greta Thunberg, che ha recentemente lanciato una mobilitazione mondiale.

10. CORRUZIONE

Sebbene non sia l’ultimo problema in ordine di importanza, la corruzione chiude la top 10 delle preoccupazioni degli italiani, con un interesse che si rivela stabile nel tempo. Tra le principali domande rivolte alla rete “Chi dovrebbe occuparsi di prevenire la corruzione”.