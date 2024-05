VIDEO | La Cgil denuncia: “È il secondo incidente nel cantiere della metropolitana di Napoli in pochi mesi”

Lo dice alla Dire il segretario generale Napoli e Campania, Nicola Ricci, in merito alla tragedia della morte di un operaio 63enne

ROMA – “Il gravissimo incidente di oggi pomeriggio nel cantiere di Capodichino della Linea 1 della metropolitana di Napoli è il secondo che si registra nello stesso cantiere in pochi mesi. Tutto ciò è inaccettabile: occorrono prevenzione, organizzazione dei tempi di lavoro, verifiche quotidiane soprattutto nei grandi cantieri e una formazione preventiva su opere particolari come quello della metropolitana di Napoli. Basterebbe questo per arginare l’inesorabile scia di morti che si allunga sempre di più in Campania”.

LEGGI ANCHE Incidente in cantiere della metro a Napoli: muore operaio di 63 anni. “A settembre sarebbe andato in pensione”

“RISPOSTA NON PUÒ CHE ESSERE QUELLA DELLO SCIOPERO”

Lo dice il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, in merito all’incidente avvenuto oggi nel cantiere della metropolitana di Napoli. “Siamo indignati. La risposta, in questo caso, credo che possa essere anche quella dello sciopero. Lo valuteremo. Intanto – aggiunge – siamo vicini alla famiglia di questo operaio, è un altro morto innocente”. Per la Cgil “serve immediatamente una riforma legislativa per individuare e corresponsabilizzare tutta la filiera nei cantieri. In queste settimane stiamo raccogliendo migliaia di firme per i referendum proposti dalla Cgil che mettono al centro la dignità del lavoro e l’abrogazione di leggi vigenti che sono sbagliate e insufficienti”.