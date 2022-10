Vuole i soldi per la droga e maltratta i genitori, 22enne in carcere a Bologna

BOLOGNA – Lo scorso giugno era stato ammonito dal questore di Bologna, che lo aveva invitato ad “astenersi dal compiere atti di violenza domestica nei confronti dei genitori e del fratello”. Il destinatario dell’invito, un 22enne italiano, non ha però seguito il consiglio del questore e ha continuato a maltrattare i genitori, liberi professionisti residenti in città, costringendoli a mantenerlo con “una quarantina di euro al giorno, che utilizzava per comprarsi cocaina e crack”, e ora è finito in carcere con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

I GENITORI TEMEVANO PER LA LORO INCOLUMITÀ E LO HANNO DENUNCIATO

A far scattare la custodia cautelare in carcere, disposta dal gip su richiesta della Procura, sono state le indagini dei Carabinieri della stazione Bologna Indipendenza, a cui i genitori si sono rivolti perché, dato il comportamento del figlio, temevano per la loro incolumità. Infatti, spiegano i militari, “la droga, invece di attenuare il carattere violento del giovane, lo portava a essere ancora più prepotente e pericoloso”. Ora il 22enne, arrestato proprio dai Carabinieri della stazione Bologna Indipendenza, si trova in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it