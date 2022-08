Louis Tomlinson annuncia il nuovo album: ecco quando esce ‘Faith in the Future’

(Foto Twitter Louis Tomlinson)

ROMA – Nemmeno il tempo di godersi il successo della prima tappa italiana a Roma del suo tour che Louis Tomlinson ha annunciato l’uscita del suo prossimo album. Il titolo del nuovo disco è ‘Faith in the Future’, e i fan dell’ex One Direction potranno ascoltarlo dall’11 novembre.

I’m so excited to finally tell you that my new album Faith In The Future is out 11th November. After living with this album for a while I can’t wait for you all to hear it. Thank you for allowing me to make the music I want to make.#FaithInTheFuture pic.twitter.com/9pLMaQiOMF