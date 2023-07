Perde il reddito di cittadinanza e minaccia il sindaco di Terrasini gettando benzina nel suo ufficio

PALERMO – “Un nostro concittadino stamattina per l’ennesima volta si è presentato per chiedere soldi, alludendo al fatto che da domani non percepirà più il reddito di cittadinanza e che per questa motivazione io come sindaco lo dovevo sostenere altrimenti avrebbe dato fuoco a tutto. Poco dopo, in mia assenza, dalle parole è passato ai fatti: è entrato nella mia stanza, ha versato della benzina sul pavimento e, con un accendino in mano, ha minacciato di appiccare il fuoco”. A raccontarlo sui social è stato il sindaco di Terrasini (Palermo) Giosuè Maniaci.

“È possibile – si chiede il primo cittadino – che i Comuni devono essere sempre l’ultima ruota del carro? È possibile che noi dobbiamo essere presi di mira da un cittadino che viene, ricatta e minaccia, è possibile mai che i nostri servizi sociali e affari sociali devono far fronte a tutte queste richieste senza strumenti legislativi ed economici, è possibile che nonostante lo avessi avvisato che stavo chiamando i carabinieri lui non si è per nulla preoccupato perché non aveva timore delle forze dell’ordine?”.

“Sono deluso e amareggiato – dice Maniaci – non per l’accaduto in sé ma per l’impotenza di un sindaco, di un amministratore che ogni giorno deve affrontare e cercare di risolvere questi problemi. Poi ci sono tanti altri concittadini che vivono una situazione di disagio economico e con dignità ed educazione si fanno aiutare in silenzio, è proprio per loro andiamo avanti a testa alta, sempre a disposizione dei nostri concittadini, sempre per migliorare il nostro paese”.