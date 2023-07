Energean: “Con la legge sugli extraprofitti prelievo del 93% del flusso di cassa, faremo passi legali”

ROMA – “Con la legge sugli extraprofitti, la somma di tutte le tasse rappresenta il 93% di tutto il flusso di cassa nell’unico anno positivo dopo il periodo del Covid. Su questo abbiamo il dovere di tutelare gli interessi dell’azionista e faremo tutti i nostri passi legali per contrastare questo prelievo che riteniamo non razionale”. Così, in un’intervista all’Agenzia Dire, Gaetano Annunziata, direttore generale di Energean Italia, il primo operatore privato nel nostro Paese e terzo nazionale per l’estrazione di gas naturale.

Secondo Annunziata, questo tipo di misure porterà la sua società a dover rivedere, ridimensionandoli, gli investimenti previsti nel nostro Paese nel medio e lungo periodo. Una possibilità per evitare questo e arginare il rischio di perdere investitori sta, per Annunziata, nella legge ‘Gas release’, emanata lo scorso anno. “Questa legge- ricorda Annunziata- apriva delle concessioni di gas nell’Alto Adriatico e nel Canale di Sicilia. Purtroppo, a questa legge non è stato dato seguito con i decreti attuativi e alle buone intenzioni non sono seguiti i fatti. Confidiamo che nei prossimi mesi, come annunciato dal ministro Pichetto Fratin, ci siano questi decreti così da avere una svolta su questi investimenti in Italia“.

A chi chiede quale sia la soluzione al problema dell’energia in Italia, Annunziata risponde che “non esiste una soluzione unica, anzi la ricetta è diversificare. Quindi- conclude- ben vengano le rinnovabili, ma anche il gas, anche perché quando l’anno scorso abbiamo sperimentato un mondo con una contrazione dell’offerta del gas, i consumi di carbone sono aumentati del 45%”