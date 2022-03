Premiati i progetti ABC Cinema delle scuole del Lazio

ROMA – Accompagnare gli studenti e le studentesse nella scoperta dei luoghi unici della nostra regione, grazie alla guida di artisti, attori, storici e registi, per trasmettere uno sguardo diverso, impressionistico e concettuale, e poter leggere il territorio in modo più acuto.

È questo l’obiettivo dei progetti scuola ‘A Spasso con Arte Bellezza Cultura’ (ABC), promossi dalla Regione Lazio con Roma Capitale. Si è chiusa oggi la loro quarta edizione con un incontro conclusivo al Teatro Palladium, per ripercorrere le tappe di questa esperienza formativa e premiare la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti. A condurre l’incontro Giovanni Anversa, giornalista e vicedirettore Raiuno, con tanti ospiti: Daniele Leodori, vice presidente Regione Lazio, Simone Silvi, amministratore unico Zètema e Giovanna Pugliese, responsabile Cinema – ABC Lazio.

Sono intervenuti anche tanti rappresentanti del mondo dello spettacolo e delle arti: l’attore Dario Aita, la cantautrice Federica Carta, l’attrice Silvia D’Amico, il musicista Stefano Di Battista, lo scrittore e poeta Er Pinto, lo scrittore Marco Lodoli, gli attori GiorgioMarchesi e Francesco Montanari. “Come Regione Lazio crediamo che sia fondamentale investire sulla cultura dei giovani, che deve partire dalla conoscenza dei nostri territori – ha dichiarato Leodori – Spero che molti di voi in futuro si occuperanno della tutela e della valorizzazione di questi luoghi che hanno caratteristiche uniche. Lo scopo di questi progetti è di metterli a disposizione dei più giovani, e aiutarli a scoprire le meraviglie della nostra regione”.

I Progetti Scuola ABC – Cinema&Storia, Cinema&Società, A spasso con ABC, La Città Incantata – hanno visto in questi anni complessi una grande partecipazione con appuntamenti da remoto e in presenza, che hanno visto coinvolte oltre 50 scuole e circa 5200 studenti e docenti delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Lazio.

“Anche in questi anni così difficili a causa della pandemia, abbiamo continuato a lavorare a distanza – ha commentato Giovanna Pugliese – per questo voglio ringraziare gli studenti e i docenti, che fra mille difficoltà non si sono mai fermati. Vogliamo allargare sempre di più lo sguardo. Per le prossime edizioni puntiamo a fare dei collegamenti con altre città europee, perché siamo cittadini italiani, ma anche cittadini europei”. In questa edizione gli studenti hanno visitato a distanza e dal vivo alcuni tra i luoghi più suggestivi di Roma e del Lazio, fra cui la Galleria Borghese, la Roma pasoliniana, il Giardino di Ninfa, Sutri, il Castello di Sermoneta, Rieti e il lago del Salto.

I progetti si avvalgono anche del contributo di Zètema, l’azienda strumentale capitolina che opera nel settore Cultura. “Zètema in greco significa ricerca della conoscenza – ha spiegato l’amministratore unico dell’azienda, Simone Silvi – e questi progetti vanno nella stessa direzione: ricerca e conoscenza di ciò che offre il nostro territorio. Credo sia la risposta migliore davanti all’ignoranza, che porta anche a momenti drammatici come quelli che stiamo vedendo ogni giorno in Ucraina”. E infine, rivolgendosi ai ragazzi e alle ragazze presenti, li ha esortati a “non smettere mai di aver voglia di scoprire e conoscere il mondo“.

L’ELENCO DEI PREMIATI

Di seguito le classi premiate nell’ambito della quarta edizione del progetto:

MENZIONE

I.I.S. Cine-tv R. Rossellini 2BL per il video dal titolo ‘Il vecchio autobus delle sette’: per la scelta artistica che sposa la poesia e il cinema di Pier Paolo Pasolini con le note di Ennio Morricone, per essersi ispirati nella realizzazione del prodotto alla regia e alle tecniche cinematografiche che hanno fatto la storia del cinema e per aver saputo trasmettere uno sguardo ironico e profondo.

PREMIO

Istituto Martino Filetico di Ferentino 3A Liceo Classico per il video dal titolo ‘A spasso con nuovi occhi’: per aver colto a pieno il senso del progetto A spasso con ABC, per aver dimostrato una grande capacità di accogliere l’esperienza vissuta e traslarla sul proprio territorio, per guardarlo meglio, con occhi nuovi attraverso la scoperta dell’arte, della cultura e della bellezza attraverso la valorizzazione delle tradizioni e del dialetto.

PREMIO

Istituto San Giuseppe del Caburlotto IV Liceo Scientifico per il video dal titolo “Tu guarda oltre…”: per la capacità nell’aver colto e fatto emergere la filosofia dell’altro sguardo, per la competenza autoriale, per essere riusciti a trasmettere contenuti attuali in una forma narrativa poetica, per l’accuratezza e l’organizzazione nel lavoro.

PREMIO

I.I.S. Cine-tv R. Rossellini 2BL per il video dal titolo “Piccolo”: per la composizione originale della musica in grado di trasmettere una grande emozione ed accompagnare la narrazione di un video ben realizzato e sapientemente montato con una ricerca ed un utilizzo concettuale delle immagini e dei testi.