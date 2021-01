Aeronautica trasporta 15enne da ospedale Lecce al Bambino Gesù

ROMA – Ieri pomeriggio una ragazza di 15 anni, ricoverata presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, è stata trasportata d’urgenza dall’aeroporto di Brindisi a quello di Ciampino, a bordo di un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino. La giovanissima paziente è stata imbarcata sul velivolo militare sotto la costante supervisione di un’equipe medica specialistica. Così in una nota l’Aeronautica militare. La richiesta di trasporto, come previsto in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Lecce alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Dopo l’atterraggio a Ciampino, avvenuto alle 14.45 circa dopo poco più di un’ora di volo, la ragazza- continua il comunicato- è stata trasferita rapidamente in ambulanza per essere ricoverata all’Ospedale “Bambino Gesù”. Questo tipo di missioni- conclude la nota- necessitano della massima tempestività. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con assetti ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche difficili, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze.