Baglioni, un nuovo album ma niente più Sanremo: “Non si esce Papi per rientrare cardinali”

“IL COVID? MI HA PARALIZZATO”

“Una vicenda che mi ha paralizzato”. È l’effetto che ha avuto la pandemia su Claudio Baglioni, soprattutto sulla sua produzione artistica. Il cantautore romano, in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo album di inediti, racconta come sta vivendo questo periodo, anche dal punto di vista artistico, fin dall’inizio della pandemia. “La mia vita personale non è cambiata molto- ha raccontato Baglioni- non sono mai stato uno che la sera usciva tanto. Ho avuto molto spesso bisogno di stare da solo. Anche per rifiatare, per compensare i momenti in cui si sta in mezzo a tanta gente. Questa chiusura non mi ha toccato più di tanto personalmente. Non mi aspetto un mondo tutto nuovo ma l’idea di rifare tutto proprio com’era prima mi preoccupa”. Però, “ha fermato incredibilmente il lavoro. Ho rimandato concerti, ci sono stati tanti disagi. Una vicenda che mi ha paralizzato. Una vicenda irreale. In questa confusione, sono stato fermo 3-4 mesi senza fare niente”. Ma, secondo Baglioni, “sarebbe un peccato, un disastro, una bestemmia se non sapessimo prendere il meglio da questa situazione”. La pandemia sta sicuramente pesando su tutto il settore della musica: “Conosco la situazione, sono un lavoratore, anche se graduato, del mondo dello spettacolo. Siamo rimasti tutti appiedati da questa situazione”.

IL MONDO DELLA MUSICA TRA I PIÙ PENALIZZATI

Il settore “è forse uno dei più toccati dalle misure di restrizione. Conosco le storie personali di ognuno dei lavoratori. In oltre 50 anni di esibizioni la nostra ‘famiglia’ si è allargata, tante maestranze sono in difficoltà“, ha proseguito il cantante. Baglioni non ha “ricette, forse non ce n’è una sola, tranne quella di operare, senza firmare appelli, c’è da rimboccarsi le maniche, anche personalmente. L’abbiamo fatto, con sottoscrizioni personali che non elenchiamo. Abbiamo creato fondi per dare sostegno. In effetti è mancato il 100% del lavoro, non è stato decurtato. È ancora più in difficoltà rispetto agli altri settori. Serve un sostegno economico, ma pure cercare nuove forme”. Da non scartare l’idea delle esibizioni in streaming o in video: “Non sono d’accordo con il no ai concerti in streaming o in tv a distanza. Io ne ho fatti, ma serve una forma accattivante”. Ovviamente “non è la stessa cosa, soprattutto dal punto di vista dell’acustica, il prossimo concerto dal vivo che farò avrà oltre 100 orchestrali. Se riuscissimo a creare forme nuove di lettura dei concerti potremmo farcela, creare interazione”, ha concluso il cantautore romano.

“RINGRAZIO TOTTI PER IL MIO BRANO NEL SUO DOCUFILM”

“Lascia che sia tutto così/E il vento volava sul tuo foulard/Avevi già preso con te/Le mani le sere la tua allegria”. Si apre così ‘Solo’, 45 giri di Claudio Baglioni incisa nel 1977, con l’altro singolo ‘Quante volte’, inserito nel docufilm ‘Mi chiamo Francesco Totti’. Le note della canzone fanno da colonna sonora alle immagini del capitano della Roma mentre si prepara ad entrare in campo prima della sua ultima partita, giocata contro il Genoa il 28 maggio del 2017. “Non ho visto il docufilm su Totti– ha detto Baglioni in conferenza- Mi hanno mandato le immagini dell’ultima parte, era la vigilia dell’ultima partita, appena prima di entrare in campo. Non lo sapevo, sono grato della scelta. Guardandola, fa strano vedere queste due cose insieme. Non pensavo potesse accompagnare un mito moderno“.