Paul Mescal ed Emma Marrone ad Alice nella Città 2022

ROMA – Alice nella Città compie 20 anni. La sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata ai giovani talenti torna con un’edizione più raccolta per lasciare spazio agli incontri con i protagonisti dello schermo, alla promozione del cinema italiano e, come sempre, agli studenti delle scuole. “Per i 20 anni niente di celebrativo, solo un libro che raccoglie 20 titoli significativi per il loro valore culturale, curato da Mauro Donzelli. Questo è un anno importante soprattutto per il ritorno in sala degli studenti e delle studentesse senza mascherina.

LE LOCATION

Hanno già aderito 106 istituti per un totale di oltre 13mila studenti”, hanno annunciato emozionatissimi Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, i direttori artistici di Alice, durante la conferenza all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Una location che ospiterà la ventesima edizione, che si estenderà per tutta la città: dall’Eur al Pigneto, dal Cinema Giulio Cesare all’Auditorium Conciliazione con tanti eventi speciali. Tra questi, la collaborazione tra Alice e Urban Vision porterà il festival in città attraverso il suo circuito di maxi schermi che proporranno contenuti extra, immagine dei protagonisti della rassegna e grandi eventi speciali. Sabato 15 ottobre alle ore 16, per celebrare l’arrivo di Russell Crowe nella Capitale, sarà proiettata in diretta streaming sul maxi schermo della Media company, nella centralissima Piazza Campo de’ Fiori, la masterclass sul mestiere dell’attore che si svolgerà all’Auditorium Conciliazione. La star ha scelto Roma per la premiere del suo secondo film ‘Poker Face’. Inoltre, ritirerà un premio speciale e a lui “sarà dedicato un evento istituzionale grazie al supporto del Comune di Roma.

Crowe è uno dei personaggi che ha raccontato Roma in tutto il mondo e averlo per i nostri 20 anni ci emoziona”, hanno detto Bettini e Giannelli. Alice riconferma per questa edizione un programma di qualità, capace di raccontare con potenza e sensibilità le nuove generazioni. In particolare, spazio al rapporto tra padri e figli, ai riti di passaggio come la pubertà, alla ricerca dell’identità e alle turbolenze dell’adolescenza. Il programma sarà inaugurato dal live action in Concorso ‘Marcel the shell with shoes on’ di Dean Fleischer-Camp con Jenny Slate, Dean Fleischer-Camp e Isabella Rossellini. In Concorso anche il cinema d’autore con ‘Armageddon Time’ di James Gray (in coproduzione con la Festa del Cinema di Roma) con protagonisti Anne Hathaway, Jermey Strong, Banks Repeta, Jaylin Weeb e Anthony Hopkins. Sarà il regista ad accompagnare il film a Roma.



‘IL CERCHIO’, UNICO FILM ITALINO IN CONCORSO

Unico film italiano in Concorso è ‘Il cerchio’ di Sophie Chiarello con protagonisti i bambini della sezione B della scuola Elementare Manin di Roma (2015/2020): un diario indispensabile all’elaborazione del mondo di oggi, in cui si specchia quello di domani. Atteso ‘Aftersun’ di Charlotte Wells con Paul Mescal (star di ‘Normal People’), che sarà presentato ‘fuori concorso’ e racconterà del rapporto di un padre e una figlia. Nella stessa sezione ‘Piggy’, un film horror con protagonista un’adolescente tormentata alle prese con la crescita che può rivelarsi brutale, e il documentario ‘A house made of splinters’ sui bambini che vivono alla periferia del conflitto russo-ucraino in corso. Le proiezioni speciali sono due: ‘Blacklash: misogyny in the digital’ sulla misoginia digitale (in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne) e l’unica serie in programma ‘Corpo libero’ di Cosima Spender e Valerio Bonelli con Antonia Truppo, Filippo Nigro, Alessia De Falco, Giada Savi, Federica Cuomo, Eva Iurlaro, Giada Pirozzi e con Barbara Chicchiarelli.

Nella sezione ‘Panorama Italia’ attesi ‘Il ritorno’ di Stefano Chiantini con protagonista assoluta Emma Marrone, nei panni di una madre che torna a casa dopo il carcere e cerca di ricostruire un rapporto con il figlio. E ancora, ‘My Soul Summer’ di Fabio Mollo con Casadilego, Tommaso Ragno, Luka Zunic, Agnese Claisse, Anna Ferzetti e Lunetta Savino; ‘Piano piano’ di Nicola Prostatore con Antonia Truppo, Lello Arena, Massim iliano Caiazzo, Antonio De Matteo, Dominique Donnarumma, Giuseppe Pirozzi e Giovanni Esposito; ‘L’uomo sulla strada’, il thriller di Gianluca Mangiasciutti con Lorenzo Richelmy, Aurora Giovinazzo e Jozef Gjura. Attese le proiezioni speciali di ‘Mahmood’ di Giorgio Testi, un documentario personale e intimo sull’artista; ‘Moderat: The last days’ di Elisa Mishto; ‘The land of dreams’ di Nicola Abbatangelo con Caterina Shulha, Paolo Calabresi, Ryan Reid, Nathan Amzi e Edoardo Pesce; ‘I viaggiatori’ di Ludovico Di Martino con Fabrizio Gifuni, Vanessa Scalera, Matteo Schiavone, Fabio Bizzarro, Andreagaia Wlderk, Francesca Alice Antonini, Gianmarco Saurino e Federico Tocci.



In programma tanti eventi speciali: ‘Il talento di Mr. Crocodile’ di di Josh Gordon e Will Speck, che sarà presentato a Roma dal vincitore della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi Luigi Strangis (voce italiana del film); ‘Il ragazzo e la tigre’ di Brando Quilici con Sunny Pawar e Claudia Gerini; e il già annunciato ‘Poker Face’ di Crowe. Per i vent’anni di Alice, spazio anche al cinema del passato con l’omaggio a Damiano Damiani nel centenario della nascita con la proiezione in anteprima del restauro in 4K de ‘L’isola di Arturo’ e un incontro con i tre figli di Damiani. Non solo film ma anche incontri con le star più amate dal pubblico di tutte le età. Oltre a Crowe, Emma Marrone, Mahmood, Casadilego, Charlotte Wells e Paul Mescal. Tra le novità di quest’anno, la nascita del premio Corbucci, in memoria della straordinaria carriera dei fratelli Sergio e Bruno, la cui giuria è presieduta da Gabriele Mainetti.

