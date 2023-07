Incendio nell’impianto dei rifiuti a Ciampino, nube nera visibile in tutta Roma: bruciano materassi e vecchi mobili

ROMA – Un incendio di vaste proporzioni è divampato questa mattina nell’impianto di stoccaggio e trasferenza di rifiuti Ecologica 2000, in via Enzo Ferrari a Ciampino, comune confinante con la zona sud di Roma. Per domare le fiamme sono al lavoro dalle 8.45 sei squadre dei vigili del fuoco, con diverse autobotti, un’autoscala e il carro schiuma.

L’incendio ha prodotto una densa colonna di fumo che è visibile da Roma e dall’area dei Castelli Romani. Al momento lo scalo di Ciampino non è stato chiuso, mentre sono state evacuate alcune attività commerciali poco distanti.

Presenti sul posto – spiega in una nota il Comune di Ciampino – Polizia locale, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e personale del 118, che stanno fornendo tutte le informazioni in tempo reale. Non si riscontrano vittime o feriti. Al momento la nube si sta spostando verso Ovest/Nord Ovest.





La sindaca Emanuela Colella ha provveduto ad informare i Sindaci delle Città limitrofe, afferenti alla Asl Roma 6, rispetto alla natura dell’incendio e sta condividendo le informazioni da diramare alla cittadinanza. Si raccomanda, ove visibile il fumo, di tenere le finestre chiuse.

Tutte le informazioni – fa sapere infine il Comune di Ciampino – verranno diffuse mediante il sito istituzionale, le pagine social dell’Ente e del Comando di Polizia Locale, l’app Municipium.

I tempi per domare le fiamme dell’incendio in corso da questa mattina all’impianto di stoccaggio e trasferenza di rifiuti Ecologica 2000, in via Enzo Ferrari a Ciampino, “non sono rapidi” perché “l’area interessata è di 20mila metri quadrati” ed è composta “da montagne di rifiuti. Si tratta di gettare una grande quantità d’acqua, mano a mano aprire e allargare i rifiuti per raffreddare la parte che sta sotto. Ci saranno continue riprese finché non saremmo arrivati alla fine”. Lo ha detto Luca Cari, responsabile della comunicazione dei vigili del Fuoco, alle telecamere di Rainews. “Non abbiamo alcuna indicazione sulle cause, non abbiamo fatto accertamenti di indagine e per questo siamo a disposizione della Procura. Ora siamo in piena fase di soccorso ma il nostro obiettivo è spegnere le fiamme e poi avremo modo di vedere il resto”, ha concluso Cari.

COMUNE: “INCENDIO RIGUARDA IN PARTICOLARE MATERASSI E MOBILI VECCHI”

“Dai primi rilievi è emerso che i rifiuti oggetto di combustione” nell’incendio divampato stamani nell’impianto di stoccaggio e trasferenza Ecologica 2000, in via Enzo Ferrari a Ciampino, “sono in particolare ingombranti come materassi e mobilio dismesso. La nube si è da subito indirizzata verso l’alto, in direzione Ovest/Sud Ovest, sorvolando anche i Comuni limitrofi. Sul posto sono arrivati anche i tecnici di Asl (Spresal) e ARPA Lazio, i quali stanno installando un rilevatore della qualità dell’aria, i cui primi risultati saranno disponibili dopo 24 ore”. Lo fa sapere in una nota il Comune di Ciampino, precisando che sul posto è presente anche il Pubblico Ministero Dott. Travaglini della Procura di Velletri per le prime disposizioni in materia di attività di indagine, delegata alle forze di polizia presenti.

Intanto la Asl Roma 6 raccomanda: “Laddove è visibile il fumo e l’odore dovesse essere intenso di tenere le finestre chiuse e non uscire da casa a meno che non venga richiesto dagli addetti al soccorso”.

La nube, inoltre, nell’ultima ora, si è notevolmente affievolita. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e si concluderanno completamente tra stasera e domani.