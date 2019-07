(Foto d’archivio)

ROMA – “Totale inconsapevolezza del disvalore delle proprie azioni, come apparso evidente anche nel corso degli interrogatori durante cui nessuno dei due ha dimostrato di aver compreso la gravita’ delle conseguenze delle loro condotte, mostrando una immaturita’ eccessiva anche rispetto alla giovane eta’”.

Lo scrive il gip Chiara Gallo nell’ordinanza di custodia cautelare per Elder Finnegan Lee e Gabriel Christian Natale Hjorth, responsabili (a vario titolo) dell’omicidio a Roma del vicebrigadiere dei Carabinieri, Mario Cerciello Rega.

Secondo il gip, le condotte dei due “testimoniano la totale assenza di autocontrollo e capacita’ critica evidenziandone la pericolosita’ sociale”, inoltre sempre per il giudice delle indagini preliminari “emergono il pericolo di fuga e il pericolo di concreto reiterazione dei reati analoghi desumibile dalle modalita’ e circostanza dei fatti”.

“Si tratta- si legge ancora- di due persone stabilmente residenti all’estero, presenti in Italia occasionalmente e sorprese dalla polizia giudiziaria in procinto di lasciare l’albergo subito dopo avere commesso i delitti in contestazione, condotta quest’ultima che non puo’ non ritenersi finalizzata a far perdere le proprie tracce”.

FINNEGAN LEE COSTANTEMENTE MONITORATO IN CARCERE

“Ho trovato il mio assistito sia psicologicamente che fisicamente più rinfrancato rispetto a sabato quando fatto udienza davanti a gip per convalida del fermo”. Lo ha detto l’avvocato Francesco Codini, legale di Elder Finnegan Lee, accusato di avere ucciso a coltellate il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, lasciando il carcere di Regina Coeli dove ha incontrato il suo assistito. Il 19enne americano, che ha ammesso di essere stato l’autore dell’omicidio con undici coltellate, è stato visitato da un medico ed è costantemente monitorato in carcere.