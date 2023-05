Inchiesta Covid, la procura di Brescia chiede l’archiviazione per Conte e Speranza

ROMA – La procura di Brescia ha chiesto al tribunale dei Ministri l’archiviazione per Giuseppe Conte e Roberto Speranza indagati a Bergamo per la gestione delle prime fasi della pandemia. L’ex premier e l’ex ministro della Salute erano sotto indagine per omicidio colposo ed epidemia colposa. Oggetto di indagine in primo luogo la mancata istituzione della ‘zona rossa’ nei comuni di Alzano Lombardo e Nembro, dove nei tragici giorni della primavera del 2020 si registrarono numeri terribili di morti per Covid.

