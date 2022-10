Remigi e le accuse di molestie: “Sono rimasto un ragazzino che gioca con le chiappe delle signore”

ROMA – “Succede di peggio in televisione“. Memo Remigi prova a difendersi dalle accuse di molestie nei suoi confronti dopo che è stato ‘beccato’ a palpeggiare in diretta la collega Jessica Morlacchi: “Un conto è palpare, un conto è dare il buffettino di portafortuna come si fa a volte in teatro. Era già successo altre volte, ma non in trasmissione. C’è un rapporto di cordiale amicizia, simpatia e goliardia tra di noi”, dice il cantante intervistato da Giuseppe Cruciani e David Parenzo a La Zanzara su Radio24.

LEGGI ANCHE: Morlacchi: “Remigi chiede scusa solo ora. Ma non parli di scherzo, è inaccettabile”

E continua: “Non è che la mano l’avessi messa sulla chiappa e palpato, dai. Io sono arrivato a 83 anni e sono rimasto un ragazzino che gioca con le chiappe delle signore“.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it