Torna a Faenza il MEI: il meeting degli indipendenti quest’anno dedicato a Ivan Graziani

ROMA – Dopo il grande successo della scorsa edizione, venerdì 30 settembre, sabato 1 e domenica 2 ottobre torna nelle piazze centrali di Faenza (RA) torna il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi.

Tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini per festeggiare i primi 25 anni della manifestazione.

LA DEDICA AD IVAN GRAZIANI

Il MEI 2022 è dedicato a Ivan Graziani, scomparso 25 anni fa. Il cantautore abruzzese sarà celebrato con una speciale figurina, prodotta da Figurine Forever e realizzata da Anna Bischi Graziani, che verrà presentata ufficialmente sabato 1 ottobre al Teatro Masini di Faenza, in occasione dell’omaggio musicale a cura di Filippo Graziani. La figurina è stata presentata in anteprima in occasione della cerimonia di consegna al Presidente Stefano Bonaccini della figurina solidale dedicata al Maestro Secondo Casadei, tenutasi lo scorso 7 settembre presso la sede della Regione Emilia-Romagna.

I PRIMI APPUNTAMENTI

In attesa dell’inizio ufficiale del MEI, giovedì 29 settembre, alle 18.30,alla Tettoia Nervi di Piazza Lucio Dalla a Bologna si terrà,un incontro sul tema della parità di genere nel comparto musicale realizzato da Elena di Gioia, Assessore alla Cultura del Comune di Bologna, e Rita Monticelli, Consigliere Comunale di Bologna delegata ai diritti e coordinato dalla giornalista, scrittrice e speaker radiofonica Laura Gramuglia. Tra le tanti ospiti, ci saranno Antonia Peressoni (ufficio stampa e organizzatrice eventi in rappresentanza di Equaly, un progetto nato dall’esigenza del raggiungimento della parità di genere all’interno del music business italiano), Emanuela Teodora Russo (avvocata specializzata in diritto della musica e dello spettacolo), Chiara Raggi (cantautrice, produttrice e fondatrice dell’etichetta e magazine Musica di Seta), Marzia Stano (musicista, produttrice e fondatrice dell’etichetta Elastico Records), Giulia Massarelli (ideatrice Lunatika Contest e cofondatrice dell’etichetta Lunatika Records), Ylenia Fonti (social media manager del MEI) e Roberta Giallo (cantautrice, attrice, scrittrice).

A seguire, alle 21.00,la cantautrice marchigiana di adozione bolognese Roberta Giallo presenterà la finale di Onda Rosa indipendente, il contest per la parità di genere nel settore musicale realizzato in collaborazione con Cronopios e il Comune di Bologna. Sul palco saliranno Milena Mingotti, Giorgia Montevecchi, Cadavere Squisite, Yulia Zubareva, Chia, Diorhà, Laura B., Le Cose Che Non Dico, Clorinda, Donatella Gregorio, Giulia Milano e Samuela, selezionate da una giuria coordinata da Roberta Giallo. La vincitrice del contest si esibirà domenica 2 ottobre sul Palco Giovani in Piazza della Libertà a Faenza.

LA GIORNATA DI VENERDÌ

Venerdì 30 settembre, alle 17.00, alla Galleria della Molinella si terrà il primo convegno dell’edizione 2022 del MEI, “Alle Origini dei Dischi Rock in Vinile del Mercato Indipendente Alternativo”, dove interverranno, tra gli altri, Mimmo Paganelli, Patrizia Cirulli, Roberto Manfredi, Gianni Lucini e Sante Boldrini. Nel corso dell’evento verranno presentati i libri “Volevo lavorare dentro nei dischi” di Mimmo Paganelli con la cantautrice Patrizia Cirulli e “…e ora pagateci i danni di Woodstock!” di Gianni Lucini e verrà proiettato il docufilm su Nanni Ricordi a cura di Roberto Manfredi.

Alle 18.00, invece, il giornalista Leonardo Metalli presenterà il suo ultimo docu-film “Lucio chi sei tu? Il folletto geniale”, vincitore del Premio Speciale PIVI – Premio italiano Videoclip Indipendente, premiato sabato 1 ottobre presso il Teatro Masini dal patron del MEI Giordano Sangiorgi e dal curatore del PIVI – Premio Italiano Videoclip Indipendenti Fabrizio Galassi.

Sempre alle 18.00, presso l’Enoteca Astorre e Corona (Piazza della Libertà, 16) si terrà l’evento “StradA per Te”, un “aperitivo rock” con Dj Set e il live dei Masa.

L’OMAGGIO A LUCIO DALLA

L’edizione 2022 del MEI sarà ricca di omaggi. Venerdì 30 settembre alle 21.00 al Teatro Masini (Piazza Nenni, già della Molinella) Ernesto Assante e Roberta Giallo realizzeranno un omaggio a Lucio Dalla in occasione del 10° anniversario dalla scomparsa del cantautore bolognese. Margherita Zanin e Roberto Costa apriranno l’evento. (Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni scrivere a [email protected] o visitare il sito www.boxerticket.it/eventi/omaggio-a-lucio-dalla/).

La seconda giornata del MEI 2022 inizierà alle 10.30 alla Galleria della Molinella con il convegno “Verso gli stati generali della musica indipendente ed emergente: come ripartire?”, con gli interventi di Claudia Barcellona, Giuliano Biasin, Massimo Della Pelle, Marco Mori, Salvatore Battaglia, Michele Saraca, Luca Fornari, Claudio Formisano, Walter Giacovelli, Fabio Dell’Aversana, Francesco Pozone, Antonio Buldini, Sara Lauricella, Merysse, Istinti Artistici, Enrico Capuano, Roberta Giallo e tanti altri musicisti e operatori. Concluderanno il convegno gli interventi di Cluadio Trotta (Barley Arts), Sergio Cerruti (Presidente A.F.I.), Claudio Carboni (SiaeFutur) e Giordano Sangiorgi (Presidente Audiocoop).

Il Salone del Podestà (Piazza del Popolo, 6) ospiterà alle 11.00 la presentazione dei libri “Storie di straordinaria follia” di Rodolfo “Foffo” Bianchi, Francesca Gaudenzi e Duccio Pasqua (Bertoni Editore) e “Sulle mie tracce” di Fabrizio Simoncioni e Adriano Gasperetti (Arcana Edizioni).

LA GIORNATA DI SABATO

L’edizione del 2022 del MEI vedrà il ritorno del Palco Giovani in piazza della Libertà, dal quale negli scorsi anni sono emersi tanti giovani artisti. Sabato dalle 15.00 saliranno sul palco Alex Allyfy (Music Indie Contest), Andrea Gioè (Rete dei Festival), Bar Ponderoso, Beart, Bipuntato, Cassandra Raffaele, Ella Nadì (Premio Città Di Quiliano), Eranera (Musaq), Erika T, Fedele, Giovanni Segreti Bruno, Ibisco, Il Solito Dandy, Irene (Cresci Bene), Malvax (Mei Superstage), Marco Elba (Premio Città Di Quiliano), Marta Tenaglia, Marte, Melga (Music Indie Contest), Mira, Namida, Napodano (Musica è lavoro), Radiolondra, Sem Janela (Terra Music Contest), i Settembre (Music Indie Contest), Storie d’autore band (Voci d’oro), Vitto (Lunatika) e Zeitmaschine (Musplan).

Il Ridotto del Teatro Masini ospiterà alle 15.00 l’omaggio a Luigi Tenco con Ferdinando Molteni e Elena Buttiero, a cura della Scuola Sarti di Faenza, e alle 16.30 l’omaggio a Giancarlo Bigazzi in occasione del quale verrà presentata la compilation di Beng! Dischi e si esibiranno alcuni artisti emergenti. (Ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni scrivere a [email protected]).

In Piazza del Popolo, alle 18.00, ci sarà il Concertone sul Palco Centrale con Gianluca Grignani (che riceverà la Targa MEI Speciale per i 25 anni dell’album “La Fabbrica Di Plastica”), Roberta Di Lorenzo, Mobrici (vincitore della Targa Giovani MEI – Exitwell per il migliore disco dell’anno), Ditonellapiaga (a cui va la Targa Giovani MEI – Exitwell per il miglior artista dell’anno), C’mon Tigre (vincitori della Targa MEI – PIMI 2022, il premio per il miglior artista indipendente dell’anno assegnato da una giuria coordinata dal giornalista Federico Guglielmi), Martelli, iRio, Doro Gjat (a cui va il Premio Hip Hop MEI), Valerio Lundini (vincitore della Targa MEI – Premio Speciale MEI 25), Casablanca feat. Dj Alteria, Lorenzo Lepore (vincitore del contest Voci Per La Libertà), Claudio Sorrentino e Casco & Twooda. (Ingresso libero. Per informazioni scrivere a [email protected]).

In serata si terrà il Premio Dei Premi, il contest fra i vincitori dei concorsi di canzone d’autore intitolati ad artisti italiani, ideato da Enrico Deregibus e da Giordano Sangiorgi, organizzato dal MEI e diretto da Enrico Deregibus. L’edizione di quest’anno sarà dedicata all’amico del MEI Michele Scuffiotti, ideatore di EdicolAcustica. La finale del contest vedrà sul palco Daniele De Gregori (Premio Bertoli), Isotta (Premio Bianca d’Aponte), Milena Mingotti (Premio Lauzi), Giulia Piccoli (Premio Pigro Ivan Graziani), Lorenzo Santangelo (Premio De André). Ognuno dei partecipanti proporrà un brano proprio ed una cover di un protagonista della musica italiana. Un’ampia e prestigiosa giuria di giornalisti e addetti ai lavori decreterà il vincitore del Premio Dei Premi 2022, a cui andrà una targa, un premio di 500 euro offerto dal Mei e Nuovo IMAIE e altri bonus. Ospiti speciali della serata saranno I Santini in rappresentanza del Premio Titta. (Biglietti disponibili su www.boxerticket.it/eventi/omaggio-a-ivan-graziani/).

LA GIORNATA CONCLUSIVA

Tra gli appuntamenti della giornata conclusiva, alle 14.00 prenderà il via il secondo concerto sul Palco Giovani in Piazza della Libertà che vedrà esibirsi Aftersat (Premio città di Leonforte), Amakorà (Premio Folk e World), Antonio Scafuri (Summer Day Music Fest di Terracina), BiVio (ti segnalo nel frattempo di correggere così la dicitura die BIVIO: BiVio (LAZIOSound Scouting 2022), Bob Balera, Ecofibra (Premio Emilia Romagna 2022), Edgar (Il liscio nella rete), Emancipo (Ascolti Creativi), Francesco Di Fiore (Festival Officine del Talento), Giulia Vestri (The Best Talent), Il Branco Barracuda, Il Silenzio Delle Vergini, Jasmine Costa (Punta alle Stelle), Layz, Le teste di Marvin (Pagella Non Solo Rock), Luca Casali, Ludovico Cherubini (Melacantotalent), Masua (Premio l’Altoparlante), Matilde Montanari (The Best Talent), Mille, MMk, Nartico, Nico Lattanzi, Ognibene, Sara Nuage (Nara Edizioni), Sillaba (Band Procida Festa della Musica), Stifanelli (Meeting Music Contest), Tizio Bononcini, Urania (Roseto d’autore), Vanessa Petrova (Una Voce per l’Europa), Venti3 (Punta alle stelle), Vima (Meeting Music Contest), a cui aggiungerà la vincitrice del contest Onda Rosa Indipendente.

Il MEI 2022 si concluderà con tre eventi in programma dalle 16.00.

Alla Galleria della Molinella si terrà l’evento “Skiantos Un storia come questa non c’era mai stata” con gli interventi di Bruno Casini, Oderso Rubini e Massimo Roccaforte.

In Piazza del Popolo, invece, Faenza Rock e Raggisolaris presentano Faenza Rock e il bando per l’Inno della Raggisolaris.

Al Teatro Masini, infine, Nada presenterà in anteprima il suo nuovo progetto discografico di prossima uscita. A seguire saliranno sul palco Grazia De Marchi e Enrico De Angelis,in apertura dell’evento realizzatoda Pierpaolo Capovilla e Paki Zennaro per omaggiare i 100 anni di Pier Paolo Pasolini. (Biglietti disponibili su www.boxerticket.it/eventi/nada-presentazione-nuovo-album/).

Tutte le info sul Mei sono disponibili su www.meiweb.it.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it