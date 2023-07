Quindici atleti del Gruppo Paralimpico della Difesa hanno attraversato a nuoto lo Stretto di Messina

ROMA – Quindici atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) hanno attraversato oggi a nuoto, per il secondo anno consecutivo, lo Stretto di Messina partendo da Torre Faro nei pressi di Capo Peloro (ME) e percorrendo a nuoto un tratto di mare di 3.800 metri sino a toccare la sponda opposta sul versante della Calabria. Alla traversata, evento dall’elevato valore morale e simbolico- – scrive in un comunicato lo Stato Maggiore della Difesa- hanno preso parte anche il Sottosegretario di Stato alla Difesa Senatrice Isabella Rauti, che ha effettuato la traversata a bordo di una Jole 4 da mare e il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello che ha nuotato per l’intera distanza.





Alcuni atleti, nuotatori esperti, hanno coperto il percorso di 3.800 metri, altri si sono alternati in acqua in una emozionante staffetta, mentre gli ultimi 100 metri sono stati percorsi dai 15 atleti nuotando tutti insieme affiancati, per simboleggiare lo spirito di gruppo e l’affiatamento che anima tutti i componenti del GSPD.



Lo Stretto di Messina è divenuto così, per il secondo anno consecutivo, il “Teatro” di un’avventura lanciata dal GSPD (costituito nel dicembre del 2014 e di cui ne sono parte quei militari che hanno subito una disabilità durante il servizio. “La seconda edizione della traversata dello Stretto di Messina rappresenta un ulteriore successo del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa che, fondato nel 2014, ha raggiunto livelli sportivi sempre più alti, rendendoci orgogliosi di loro. Sono tutti atleti, sono campioni non solo nello sport ma anche nella vita ed oggi lo hanno confermato compiendo questa straordinaria impresa” così ha commentato la Sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti al termine della traversata.



L’evento, organizzato dal V Reparto dello SMD, è stato realizzato in collaborazione con i Presidi di Marina Militare e Capitaneria di Porto locali e, soprattutto, grazie all’ausilio della “ASD Ulysse Nuoto”, associazione sportiva dilettantistica che, già da tempo, organizza e coordina le traversate dello Stretto sia agonistiche che amatoriali.



Come nel 2022 la Traversata sarà la prima delle due attività di nuoto in acque libere per l’anno in corso; gli atleti del GSPD saranno impegnati anche nella “Barcolana Nuota”, gara di nuoto, riservata ai soli tesserati Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP), che si svolgerà nei pressi del molo storico di Trieste e che precede la settimana di eventi che culmina con la celebre regata velica.



ECCO I NOMI DEI PARTECIPANTI

Ø Gen.B. (R.O.) Roberto Como, Medaglia d’Oro Valore dell’Esercito (M.O.V.E.) Ø Ten.Col. (R.O.) Gianfranco Paglia, Medaglia d’Oro al Valor Militare (M.O.V.M.) – Medaglia d’oro di vittima del terrorismo, Capitano del GSPD Ø Luogotenente Fabio Marsiliani Ø Vice Brigadiere (R.O.) Raffaele Di Luca Ø Cap. (R.O.) Piero Suma Ø Brigadiere (R.O.) Marco Menicucci, Medaglia di Bronzo al valor dell’Esercito – Medaglia d’oro di vittima del terrorismo Ø Primo Graduato (R.O.) Adriano Vena Ø Graduato Antonino Ventre Ø Assistente Tecnico Giuseppe Spatola Ruolo civile in servizio Ø Assistente Michele Ricciardi, Ruolo civile in servizio Ø Assistente Tecnico Alessandro Recita, Ruolo civile in servizio Ø Assistente Amministrativo Giorgio Porpiglia, Ruolo civile in servizio Ø Caporal Maggiore Davide Nadai Ø Allievo Ufficiale Matteo Pieropan, in congedo Ø Assistente ai Serv. Supp. Antonio Auricchio