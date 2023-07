VIDEO | FOTO | Imola cambia luce (e risparmia) con 11mila nuovi led di Hera-Cims

IMOLA (Bologna) – Nuova luce per Imola, con 11.000 lampadine pronte a essere sostituite con led moderni e green per dare un nuovo volto alla città nel segno di innovazione e sicurezza. È il progetto di illuminazione pubblica messo in campo dal Comune con un investimento da oltre 24,6 milioni di euro che cambierà l’aspetto di strade e quartieri della città, con i primi lavori già partiti lo scorso 11 luglio nella zona di Sesto Imolese. Tutti i vecchi punti luce saranno infatti sostituiti con luci a led riqualificando anche le attuali infrastrutture, con un notevole risparmio dei consumi di energia. A realizzare l’intervento è il raggruppamento di impresa composto da Hera Luce e Cims, che ha vinto il bando pubblicato dal Comune di Imola per la concessione, mediante finanza di progetto, del servizio di illuminazione pubblica del Comune di Imola, per la durata di 20 anni.

Presentato oggi al municipio di Imola (con il sindaco Marco Panieri, il presidente esecutivo del Gruppo Hera Cristian Fabbri, l’amministratore delegato di Hera luce Alessandro Battistini, il presidente di ConAmi Fabio Bacchilega, il presidente di Cims Antonio Dongellini, il progettista Alberto Ricci Petitoni dello studio I-Dea e l’assessora all’Ambiente Elisa Spada), il progetto prevede una nuova illuminazione pubblica destinata non solo a rendere ancora più bella e vivibile Imola, ma anche a dare una grossa mano all’ambiente. Il risparmio energetico previsto è infatti del 62%, con consumi che passeranno da 4.497 MegaWatt l’anno a 1.705, con un abbattimento annuo delle emissioni di CO2 pari a 724 tonnellate. Saranno inoltre installati 1.500 sostegni, realizzati con materiale riciclabile, rifatti circa 18 chilometri di linee elettriche e riqualificati 274 quadri elettrici, con l’aggiunta di nuovi punti luce nelle aree verdi e nelle piste ciclabili e un articolato piano per potenziare l’illuminazione architetturale, per valorizzare ancor di più gli edifici storici della città. I nuovi apparecchi sono inoltre dotati di una tecnologia che consente la diminuzione del flusso luminoso nelle ore più centrali della notte.



Collateralmente sono previste anche le installazioni di cinque telecamere per il controllo accessi in centro, 10 telecamere per il monitoraggio del territorio, cinque sensori per il monitoraggio degli allagamenti nei sottopassi, e 10 nuovi attraversamenti pedonali, quattro panchine smart con defibrillatore, bike counter e colonnine per la riparazione delle biciclette. Tutte queste iniziative rientrano nel progetto cittadino di rendere Imola una Smart Sustainable City.