Tg Mondo Hi-Tech, edizione del 28 luglio 2023

CHIPS ACT, VIA LIBERA DEFINITIVO DEL CONSIGLIO EUROPEO

Il Consiglio europeo ha dato il via libera definitivo al Chips Act, il nuovo regolamento che punta a raddoppiare entro il 2030 la produzione di semiconduttori arrivando al 20% del mercato mondiale. Le risorse previste sono 43 miliardi di euro fra investimenti pubblici e privati, di cui 3 miliardi direttamente dal bilancio Ue. Ora il Chips Act passa al presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio, dopo la loro firma sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione. Per il sottosegreatario con delega all’innovazione Alessio Butti, “il via libera al Chips Act è un traguardo fondamentale per l’autonomia tecnologica dell’Europa e dell’Italia”.

ASI: VIA A SVILUPPO TECNOLOGIA PER PERMANENZA UMANA SULLA LUNA

Gli avamposti lunari saranno riforniti di aria fresca estratta dalla roccia del satellite grazie a una tecnologia sviluppata in Italia. L’Agenzia Spaziale Italiana ha firmato un accordo con il Politecnico di Milano per lo sviluppo di un sistema che consentirà l’estrazione di ossigeno dalla regolite, materia di cui è ricoperta la Luna. Si tratta di Oracle (Oxygen Retrieval Asset by Carbothermal-reduction in Lunar Environment), il cui funzionamento è già stato testato in laboratorio e che grazie a questo accordo potrà approdare sulla Luna entro il 2030. Oracle sarà una chiave fondamentale per abilitare la presenza umana di lunga durata sul nostro satellite naturale. Per il responsabile Unità Esplorazione dell’Asi, Raffaele Mugnuolo, consentirà all’Italia di essere tra i primi al mondo a detenere una tecnologia strategica per la colonizzazione della Luna.

SERVIZI AEREI AVANZATI, PARTE IL PROGETTO ENAC-DIPARTIMENTO INNOVAZIONE

Ricostruire in un software “gemelli digitali” di alcune aree geografiche per effettuare valutazioni virtuali sull’applicazione di tecnologie e regole per la mobilità aerea innovativa. E’ lo scopo del progetto “Digital Twin for innovative Air Service”, lanciato dal Dipartimento per l’Innovazione della Presidenza del Consiglio e Enac, e finanziato con 5 milioni di euro per i prossimi 18 mesi. Il piano di collaborazione, ha spiegato il sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti, punta a migliorare l’accessibilità e la mobilità delle nostre città, delle aree metropolitane e dei territori, ma anche la qualità dell’ambiente e della sicurezza per i cittadini.

TWITTER CAMBIA, L’UCCELLINO DIVENTA ‘X’

Continua la rivoluzione di Twitter che cambia logo sostituendo una X bianca con lo storico uccellino. Un altro cambiamento sotto il segno di Elon Musk, che non ha rivelato però le sue idee sul futuro della compagnia. Qualche suggerimento lo ha dato la Ceo Linda Yaccarino, che in un ‘tweet’ (se si può ancora chiamare così) sul suo profilo ha scritto che “X” è il futuro dell’interattività illimitata, centrata sull’audio, il video, la messaggistica e i pagamenti”, suggerendo che la piattaforma “con l’intelligenza artificiale, ci connetterà con le modalità che iniziamo a immaginare”.