Enrico Silvestrin contro il Love Mi: “Fedez è il divulgatore della m***a di questo Paese”

ROMA – Ventimila spettatori in piazza Duomo a Milano, tantissimi altri davanti la tv. La seconda edizione di Love Mi, il concerto organizzato da Fedez, è stata nuovamente un successo. Eppure la polemica non manca. A scatenarla è Enrico Silvestrin, ex vj di Mtv e concorrente del Grande Fratello Vip nel 2018. Su Twitter il suo commento in tempo reale di ciò che andava in onda anche su Itaia Uno. Messaggi oggi ancora virale sulla piattaforma.

“Stamm***a andrebbe nascosta, invece viene trasmessa. Fedez è il divulgatore della m***a di questo Paese. Già che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti Disagiati senza cultura”, scrive in uno dei tweet più al vetriolo in cui attacca il rapper.

“Ecco- aggiunge- cosa succede quando normalizzi la mediocrità, quando seppellisci le alternative, quando pensi solo al minimo risultato con il minimo sforzo. Grazie a tutti per lo sforzo congiunto. Paese senza alcuna visione e senza alcun futuro”. E tra i tanti tweet scrive: “La venue perfetta del #LoveMi è Guantanamo”.

Silvestrin ha un canale su YouTube e Twitch. Entrambi descritti come spazio “per chi ama la musica, fatto da chi ama la musica”. Fedez non ha ancora commentato gli attacchi.

