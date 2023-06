Ucraina, missile su un ristorante: almeno 9 morti. Oggi Zuppi in missione a Mosca

(Immagine di repertorio)

ROMA – Ieri sera un missile ha colpito un ristorante nella città di Kramatorsk, nell’est dell’Ucraina. Almeno nove i morti e almeno 56 i feriti, secondo i responsabili dei soccorsi. Tra le vittime ci sarebbero diversi minorenni, tra i quali due gemelle di 14 anni, Yuliya e Anna Aksenchenko. Kramatorsk si trova a poche decine di chilometri da Bakhmut, cittadina della regione del Donbass contesa per mesi, ora sotto controllo russo. Secondo l’agenzia di stampa Novosti, esplosioni si sono verificate oggi anche a Melitopol, nel sud-est dell’Ucraina dove è posizionato l’esercito di Mosca. Stando agli amministratori locali, un tentativo di attacco da parte ucraina è stato respinto attorno alle 10.40 ora locale.

L’APPELLO DI PAPA FRANCESCO

Un appello a non dimenticare chi soffre a causa della guerra in Ucraina è stato rivolto oggi da Papa Francesco nei saluti dopo l’udienza a San Pietro, in Vaticano, parlando ai fedeli in lingua polacca e italiana. Il Pontefice ha aggiunto, proprio nel giorno dell’arrivo a Mosca del suo inviato per una mediazione, il cardinale Matteo Maria Zuppi: “Possa la cara popolazione ucraina ritrovare presto la pace”.