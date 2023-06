Giulia De Lellis ai provini per il musical di Mare Fuori

ROMA – C’è grande attesa per il musical di Mare Fuori che sarà diretto da Alessandro Siani. Prodotto da Best Live debutterà il 14 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli e avrà tra i protagonisti, anche alcuni tra i volti più amati della serie tv. Tra questi, Maria Esposito, per tutti Rosa Ricci, personaggio rivelazione e tra i protagonisti indiscussi della serie.

Ai provini per la formazione del cast, però, sarebbe stata avvistata anche Giulia De Lellis. A dirlo è Chi, nel numero in edicola questa settimana.

“Ai provini di #MareFuori, il musical teatrale con la regia di Alessandro Siani, tra gli aspiranti attori si è presentata anche Giulia De Lellis. L’influencer sogna un futuro sul palcoscenico?“, scrive il settimanale. Per ora tutto tace. E non è chiaro se la De Lellis abbia effettivamente fatto il provino o abbia accompagnato qualcuno.