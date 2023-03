Riaprono le candidature per ‘Girls Code it Better’

ROMA – Si riaprono, per il decimo anno consecutivo, le iscrizioni per Girls Code it Better, iniziativa di Officina Futuro Fondazione W-Group nata per avvicinare le ragazze alla tecnologia e alle carriere STEM. Dal 28 marzo al 28 maggio le scuole potranno candidarsi accedendo al sito Girlscodeitbetter.it e raggiungendo la sezione dedicata alle candidature. Ma l’appello è aperto anche alle imprese, che possono sostenere il progetto “adottando” una o più scuole.

Attraverso progetti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, Girls Code it Better permette alle studentesse di toccare con mano percorsi digitali e di imprenditorialità. Le studentesse sono infatti immerse in una metodologia didattica stimolante e creativa a favore di una progettazione efficace e in grado di orientarle in maniera consapevole. Nei club extra-curriculari pomeridiani e gratuiti nelle scuole secondarie di primo grado (45 ore) e secondo grado (35 ore), 20 ragazze guidate da un coach-docente, un insegnante della scuola, e un coach-maker, una figura con competenze tecniche affrontano un tema ed elaborano un progetto che prevede lo sviluppo di un’area tecnica strumentale scelta tra. In nove anni sono state coinvolte circa 10.000 ragazze in 156 scuole e 90 città in sedici regioni. Nell’anno scolastico in corso sono stati attivati circa 130 Club.

“Sin da piccoli, maschi e femmine, vengono orientati in modo diverso in coerenza col ruolo sociale che ci aspettiamo loro debbano ricoprire. Possiamo aiutare le ragazze ad orientarsi in coerenza con le proprie passioni e attitudini e Girls Code It Better offre alle ragazze questa opportunità”, ha dichiarato Costanza Turrini, ideatrice e responsabile di Girls Code it Better: