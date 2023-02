Il primo disco de Le Vibrazioni compie 20 anni. Il gruppo festeggia con tre concerti

(Foto di Roberto Patella)

ROMA – Vent’anni fa Le Vibrazioni pubblicavano il loro primo disco. Un progetto omonimo che conteneva hit come ‘Vieni da me’ e ‘Dedicato a te’. Per festeggiarlo come si deve, la band annuncia tre concerti per ripercorrere la lunga carriera. Insieme, Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda hanno all’attivo 6 album che contano complessivamente più di un milione di copie vendute; dal 2003 a oggi hanno girato l’Italia con più di 1000 concerti, compreso un live celebrativo al Mediolanum Forum di Milano.

I CONCERTI

Le tre serate evento si terranno a Roma, Milano e Torino; rispettivamente a Largo Venue il 4 marzo, al Fabrique di Milano l’8 marzo, all’Hiroshima Mon Amour di Torino il 10 marzo. I biglietti sono disponibili online.

Prima di tornare sul palco, Le Vibrazioni hanno regalato a Milano una performance unica di “Dedicato a te” – primo singolo estratto dal disco d’esordio – risuonando il pezzo dal vivo la sera del 17 febbraio su un barca lungo il Naviglio Grande, attraverso i luoghi che per la band rappresentano casa: “Abbiamo deciso di fare questo live a sorpresa nei luoghi in cui abbiamo iniziato a suonare vent’anni fa, per provare a fissare quel momento”, raccontano Le Vibrazioni.

“Nella conclusione del videoclip originale- spiegano- suonavamo su un barcone attraccato, mentre in questa occasione abbiamo deciso di suonare su un barcone in movimento, e abbiamo vissuto questo momento come il lancio perfetto per i tre eventi speciali con cui torneremo finalmente nei club in una dimensione a noi cara, condividendo le emozioni immersi nel pubblico. Stiamo studiando una scaletta mirata che sarà sicuramente l’occasione per ripercorrere e celebrare questi 20 anni di musica e di vita con chi verrà a vederci”.