Coronavirus, dallo stop alle bollette alla stretta per chi specula: ecco la bozza del decreto

ROMA – Bollette sospese per 6 mesi, stretta su chi specula su mascherine e igienizzanti e stop alle rate dell’assicurazione dell’auto. Lo prevede la bozza del decreto del governo sul Coronavirus che dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri stasera. Le bollette di luce, gas, acqua e rifiuti non saranno dovute per 6 mesi e l’Arera si occuperà delle modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento.

Il provvedimento interviene anche sulle “pratiche commerciali che profittano di situazioni di allarme sociale”, viene definito scorretto aumentare il prezzo sui prodotti legati alla salute e la sicurezza dei consumatori di oltre il triplo del listino. Sospesi anche i termini per i versamenti dei premi assicurativi della Rca e i diritti camerali delle imprese. Rinviate di 12 mesi le rate dei mutui agevolati concessi da Invitalia e accesso semplificato al fondo di garanzia per le pmi.

MISURE ANCHE PER IL TURISMO

“Metteremo nel decreto di questa sera le prime misure sulla dilazione dei pagamenti, stiamo discutendo con il ministero dell’Economia delle misure specifiche sul settore del turismo, perché è chiaro a tutti che sono stati toccati tutti i settori ma in cima c’è il settore del turismo che ha subito dei danni diretti”. Lo ha detto il ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini, dopo aver incontrato le associazioni del turismo in crisi a causa del Coronavirus.