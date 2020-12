“Venite a casa, sono solo”: 89enne chiama il 112

BARI – “Ho visto i vostri colleghi in Tv. Potete venire anche voi a casa mia per festeggiare Santo Stefano? Sono solo e vedovo da due anni. Ho bisogno di un po’ di affetto“. È la richiesta giunta ieri al 112 e fatta da un 89enne di Torre Santa Susanna (Br) che ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Chi era al centralino non ha esitato e subito una pattuglia composta da due carabinieri del nucleo radiomobile di Francavilla Fontana ha raggiunto l’uomo che ha raccontato della sua situazione di solitudine. L’89enne ha riferito di aver fatto il servizio militare nel quarto reggimento Artiglieria di Mantova e ha mostrato le foto ai militari a cui ha ammesso di aver avuto un momento di sconforto “dopo aver visto il servizio televisivo sulla visita dei carabinieri ad un anziano nel bolognese. Così ho chiamato anche io per ricevere un po’ di calore umano”.