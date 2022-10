Assago, un uomo accoltella cinque persone al centro commerciale: una vittima

ROMA – Un uomo di 46 anni ha ferito con un coltello cinque persone all’interno del centro commerciale di Assago (Milano), in via Milanofiori. Una delle persone ha poi perso la vita durante il trasporto in ospedale, con molta probabilità un dipendente del supermercato. Tra le persone colpite anche il difensore del Monza Pablo Marì, accoltellato da quello che presumibilmente è uno squilibrato.

IL DIFENSORE DEL MONZA E IL CONCERTO DEI PLACEBO

Marì era andato a vedere il concerto dei Placebo, al Mediolanum Forum per la loro unica data italiana del tour autunnale, quando il 46enne italiano si sarebbe impossessato di un coltello dagli espositori del Carrefour per poi accoltellare cinque clienti. Uno di questi è proprio il calciatore del Monza.

Il difensore spagnolo del Monza è ricoverato in codice rosso, ma è cosciente, parla e ha ricevuto la visita del tecnico Raffaele Palladino e l’Ad Adriano Galliani.

L’AGGRESSORE BLOCCATO DAI PRESENTI

L’aggressore è stato bloccato da alcuni presenti ed è stato consegnato ai Carabinieri di Corsico, subito intervenuti. L’uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe affetto da disturbi psichici.

IL MESSAGGIO DI GALLIANI A PABLO MARÌ

“Caro Pablo, siamo tutti qui vicino a te e alla tua famiglia, ti vogliamo bene, continua a lottare come sai fare, sei un guerriero e guarirai presto“. Così in un tweet sul profilo ufficiale del Monza, l’amministratore delegato del club brianzolo Adriano Galliani fa i suoi auguri al suo difensore Pablo Marì, vittima di una aggressione ad Assago.

“Caro Pablo, siamo tutti qui vicino a te e alla tua famiglia, ti vogliamo bene, continua a lottare come sai fare, sei un guerriero e guarirai presto”



Adriano Galliani — AC Monza (@ACMonza) October 27, 2022

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it