A Monza ‘cartellino giallo’ per chi smaltisce rifiuti irregolarmente

MILANO – Cartellino giallo a Monza a chi fa conferimenti irregolari di rifiuti, ma può scattare il rosso con sanzione se non si rispettano entro un mese le prescrizioni di ri-conferimento regolare del rifiuto senza multa. E’ partita da qualche giorno nel centro storico della città brianzola la campagna di apposizione degli “adesivi di non conformità” su contenitori e sacchi dei rifiuti. L’iniziativa, promossa dal Comune e da Impresa Sangalli, prevede che gli operatori dell’azienda non ritirino i rifiuti conferiti in modo irregolare e appongano un adesivo di colore giallo comunicando all’utente la motivazione: presenza di materiale non conforme; giorno di esposizione sbagliato; orario di esposizione sbagliato; sacco o contenitore non conforme.

L’utente è invitato, dunque, a riprendere il sacco non ritirato e ad esporlo nuovamente in modo corretto, nel rispetto del giorno e orario di ritiro previsto dal calendario, senza sanzione alcuna. Nel centro storico l’applicazione degli adesivi è iniziata lunedì 24 ottobre e riguarda tutte le tipologie di rifiuto mentre nel resto della città la campagna avrà avvio dal 1° novembre e riguarderà solo il sacco rosso, ovvero il secco residuo.

L’applicazione degli adesivi gialli proseguirà per 30 giorni: trascorso tale periodo di “ammonimento”- qualora venga protratto l’errore- si passerà all’applicazione degli adesivi rossi, con successiva procedura di sanzionamento.

“La città sarà pulita solo con il contributo di tutti: operatori dell’azienda e cittadini- spiegano il Sindaco Paolo Pilotto e l’Assessore all’Ambiente Giada Turato-. L’adesivo ha lo scopo primario di richiamare a un comportamento corretto nella gestione dei propri rifiuti: è un appello alla responsabilità per concorrere insieme a rendere la nostra città migliore”.

