Morte Purgatori, al Campidoglio aperta la camera ardente. Pietro Orlandi: “Ho perso un grande amico”

ROMA – È stata allestita oggi al Campidoglio, presso la Sala della Protomoteca, la camera ardente per Andrea Purgatori, scomparso lo scorso 19 luglio. L’apertura al pubblico è fino alle 19. Ad accogliere il feretro l’Assessore alla Cultura Miguel Gotor. I funerali si terranno domani, 28 luglio, alle 10 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo.

Storica firma del Corriere della Sera, per cui si è occupato di terrorismo, intelligence e criminalità, seguendo in prima persona il “giallo” della strage di Ustica del 1980, Purgatori è stato docente di sceneggiatura, saggista e consigliere di numerosi autori. Tra i suoi ultimi lavori Atlantide su La7 e la partecipazione al docufilm Vatican Girl sul caso di Emanuela Orlandi.

PIETRO ORLANDI: HO PERSO UN GRANDE AMICO

E proprio Pietro Orlandi oggi, durante un’intervista, ha raccontato l’impegno del giornalista sul caso della sorella Emanuela: “In questi giorni ho perso un grande amico come Andrea Purgatori, che avrebbe fatto parte della Commissione parlamentare d’inchiesta come consulente esterno. Lo vidi l’ultima volta il 6 giugno quando i senatori dubbiosi vollero ascoltare alcune persone per valutare il caso e Purgatori fece uno straordinario intervento mettendo a tacere coloro che ancora avevano dei dubbi ed erano contrari all’istituzione di una Commissione”.