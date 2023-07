Tg Cultura, edizione del 27 luglio 2023

VENEZIA 80, DA WOODY ALLEN A PIETRO CASTELLITTO





Lo sciopero degli attori e delle attrici di Hollywood ha stravolto i programmi di molti eventi, tra anteprime e festival. Ma “non ha avuto un grande impatto sull’80esima Mostra del Cinema di Venezia”, ha detto il direttore Alberto Barbera presentando la prossima kermesse. La qualità del Concorso è alta con pellicole attesissime. A partire da ‘Maestro’ di e con Bradley Cooper, ‘Priscilla’ di Sofia Coppola sulla moglie di Elvis Presley, ‘Povere creature!’ di Yorgos Lanthimos, un Frankenstein al femminile con Emma Stone, ‘Ferrari’ di Michael Mann con Adam Driver e Penelope Cruz e ‘Coup de Chance’ di Woody Allen. Tra gli italiani ‘Comandante’ di Edoardo De Angelis, che apre la Mostra, ‘Enea’ di Pietro Castellitto, ‘Adagio’ di Stefano Sollima, ‘Io capitano’ di Matteo Garrone, ‘Finalmente l’alba’ di Saverio Costanzo, ‘L’ordine del tempo’, ultimo film di Liliana Cavani, che riceverà il Leone d’oro alla Carriera, ‘Lubo’ di Giorgio Diritti e ‘Felicità’, debutto alla regia di Micaela Ramazzotti. Dopo ‘J’accuse’ torna a Venezia anche Roman Polanski con ‘The Palace’.

ADDIO A MARC AUGÉ, L’ANTROPOLOGO E FILOSOFO È MORTO A 87 ANNI



È scomparso, a 87 anni, Marc Augé, grande antropologo, etnologo, scrittore e filosofo, membro del Comitato scientifico del festivalfilosofia dal 2009. Dopo aver contribuito allo sviluppo delle discipline africanistiche ha elaborato un’antropologia dei mondi contemporanei attenta alla dimensione rituale del quotidiano e della modernità. Tra le sue opere tradotte ci sono ‘Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità’, ‘Le tre parole che cambiarono il mondo’, ‘Un altro mondo è possibile’, ‘Sulla gratuità. Per il gusto di farlo!’, ‘Chi è dunque l’altro?’, ‘Condividere la condizione umana. Un vademecum per il nostro presente’.

ARCHIVIO CENTRALE STATO, AL VIA RIQUALIFICAZIONE DA OLTRE 28 MILIONI



Sicurezza, sostenibilità e restauro estetico sono i tre obiettivi principali degli interventi previsti dal progetto di riqualificazione del complesso monumentale di piazzale degli Archivi, a Roma, che dagli Anni 50 del ‘900 ospita l’Archivio centrale dello Stato. Il progetto, a opera di Inail che ha acquistato l’immobile meno di dieci anni fa, prevede interventi di restauro e risanamento conservativo per un valore complessivo di oltre 28 milioni di euro e si svilupperà in due fasi: la prima riguardante la parte esterna dell’edificio e la seconda quella interna. Gli interventi puntano a garantire la messa in sicurezza della struttura e delle componenti architettoniche, comprese le facciate, i solai e gli impianti tecnici. Attualmente la documentazione conservata nell’Archivio centrale ha una consistenza di circa 160 chilometri lineari. A partire dalla Costituzione, di cui è conservato uno dei tre originali, e dagli archivi prodotti dagli organi di governo e dell’amministrazione dello Stato.

GIFFONI E FEDERICO II, UN CORTO PER GLI 800 ANNI ATENEO

L’Università Federico II e Giffoni Innovation Hub insieme per celebrare gli 800 anni dell’ateneo. ‘Buon compleanno Federico’, questo è il titolo del cortometraggio diretto da Ettore De Lorenzo. Un racconto sul coraggio di un imperatore, che, nel 1224, arrivò a sfidare il potere della Chiesa per rimarcare come la conoscenza e il sapere non debbano essere monopolio del potere spirituale. “Noi abbiamo bisogno di raccontare questa storia, anche attraverso questo corto che, con intelligenza e ironia, ci aiuterà a mostrare al mondo quanto è bella la storia dell’università italiana e dell’università napoletana” ha detto, ospite della 53esima edizione del Giffoni Film Festival, il rettore dell’università di Napoli Federico II Matteo Lorito che si prepara ai festeggiamenti in programma nel 2024.