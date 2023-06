Ultimo negli stadi, sold out anche la terza data a Roma: venduti oltre 300mila biglietti per il tour

ROMA – Dopo il ritorno con tanto di quarto posto, Ultimo torna a riempire gli stadi. Oggi il cantautore festeggia il suo terzo sold out a Roma. Si esibirà allo Stadio Olimpico il 7, 8 e 10 luglio. E già in questi giorni, l’artista – al secolo Niccolò Moriconi – si sta preparando per intrattenere gli oltre 300mila fan che hanno acquistato i biglietti di Ultimo Stadi 2023 – La favola continua. Solo nella Capitale saranno 195mila. “Saranno tre notti magiche- scrive Ultimo sui social. Certo che la vita è strana”.

IL CALENDARIO

Sei i live in totale: la partenza è prevista l’1 luglio al Teghil di Lignano Sabbiadoro, poi i 3 appuntamenti in casa a Roma e il finale con le 2 date allo Stadio San Siro di Milano del 17 e 18 luglio.

Il tour è la continuazione del tour dei record “Ultimo Stadi 2022”, dove il cantautore di “Alba” si è esibito in 15 stadi con il grande evento al Circo Massimo. L’anno scorso, Ultimo è stato il più giovane artista italiano ad aver intrapreso un tour negli stadi, certificato Diamante da SIAE per gli oltre 600mila spettatori.