Il weekend dei bambini a Roma: ecco 5 cose da fare l’1 e 2 luglio

ROMA – Quante cose può offrire Roma ai più piccoli? È a loro che pensiamo e per loro suggeriamo cinque appuntamenti per il weekend. Proposte per giocare, scoprire e incontrare.

Spettacoli, laboratori, passeggiate e concerti. Consigli utili anche ai più grandi, perché orientarsi in città è tutt’altro che un gioco!

“LA MENTE È UNA SOLA. LA SUA CREATIVITÀ VA COLTIVATA IN TUTTE LE DIREZIONI“. GIANNI RODARI

ECCO COSA FARE L’ 1 LUGLIO

UN VIAGGIO SUL VIRTUAL REALITY BUS ALLA SCOPERTA DELLA ROMA IMPERIALE

Per chi non teme la città nel primo caldo weekend di luglio, vale la pena salire a bordo del virtual reality bus. Sono 12 i posti sul piccolo bus elettrico tutto rosso, che viaggia nel tempo tra le strade della Capitale. Un’esperienza immersiva che racconta la storia millenaria di Roma e fa ammirare i capolavori della Roma antica in 3D, dai Fori Imperiali al Colosseo, dal Palatino al Circo Massimo e al Teatro di Marcello. Come per magia, i suoi grandi finestrini trasformeranno le maestose rovine imperiali in luoghi splendenti e pieni di vita, accompagnando i viaggiatori in una meravigliosa avventura.

COSTO: I bambini sotto i sei anni non pagano. Biglietto intero 16,00 euro. Il tour a seconda degli orari è in lingua italiana o inglese. Per maggiori informazioni 060608 o vrbusroma.it

Il virtual reality bus parte da Piazza Venezia

UNA VISITA A TECHNOTOWN TRA SCIENZA E CREATIVITÀ

Dai 12 anni

L’hub della scienza creativa nel Villino Medioevale di Villa Torlonia riprende le attività con un progetto tutto nuovo. Mostre e laboratori per ragazze e ragazzi a partire dai 12 anni, factory creative e numerose attività dedicate a scienza, tecnologia, ingegno, arte e matematica, tra cui musica elettronica, fotografia, 3D printing, cianotipia e molto altro. Tra le tante novità, la prima Casa del Podcast al mondo, in cui immergersi nell’universo dei contenuti audio digitali.

Technotown è aperto dalle 9.30 alle 19.00.

COSTO: 1,00 euro. Ingresso da acquistare presso la biglietteria. Per partecipare alle attuività non è necessaria la prenotazione.

Technotown è in Villa Torlonia è in Via Lazzaro Spallanzani 1/a

ECCO COSA FARE IL 2 LUGLIO

Ore 10.30 PICCOLI ESPLORATORI A VILLA MEDICI

Dai 5 agli 11 anni

Una visita didattica consigliata per famiglie con bambini, che fa trasformare i giovani visitatori in grandi esploratori di opere d’arte! Muniti di taccuino dell’esploratore e di matita, i partecipanti cercano animali e creature fantastiche fatti di materiali diversi come il marmo, il bronzo e la pittura. Ma attenzione, alcuni sono in carne ed ossa!

L’attività è intervallata da giochi, indizi e momenti di creazione artistica per una grande avventura tra tesori artistici e storie mitologiche che si nascondono a Villa Medici.

COSTO: 7,00 euro per partecipante (bambino e adulto), biglietto online sul sito di Villa Medici

Villa Medici è in viale Trinità dei Monti, 1

ECCO COSA FARE L’ 1 e 2 LUGLIO

CIRCOinfest al TEATRO INDIA E A VILLA TORLONIA

Ore 20.30 ‘CIRCOinfest’ – CIRCO EL GRITO AL TEATRO INDIA

Dai 6 anni e per tutti

‘CIRCOinfest’ è un inedito festival di circo contemporaneo prodotto dal Teatro di Roma. L’atmosfera magica del circo fino al 9 luglio è al Teatro India con la compagnia visionaria del CIRCO EL GRITO che, dopo 10 anni, torna a Roma con lo Chapiteau, per accogliere grandi e piccini con tre spettacolari creazioni sotto un tendone di destrezza, poesia e fantasia. Nato a Bruxelles nel 2007 dall’incontro tra l’acrobata aerea uruguaiana Fabiana Ruiz Diaz e l’artista multidisciplinare italiano Giacomo Costantini, con più di mille repliche in Europa, El Grito porterà in scena il circo contemporaneo nella più avanzata sperimentazione tra danza, teatro, musica e letteratura.

In programma dal 29 giugno al 2 luglio LIMINAL, l’ultima produzione della compagnia in arrivo a Roma, un letto volante diventa un trapezio da danza aerea per la protagonista, che vive immersa al confine col teatro dell’assurdo, nei rituali della solitudine, del volo e delle acrobazie, fino a quando viene a farle visita un uomo mutevole, le cui metamorfosi inaspettate aprono al grottesco., dove Bach torna per adeguarsi alle nuove sonorità, obbligando a numeri strambi una spericolata acrobata aerea, un clown equilibrista e un musicista multistrumentista.

COSTO: bambini € 7,00 – Adulti € 10,00. CIRCOinfest accoglie anche bambini e famiglie che aderiscono al primo progetto di welfare culturale ‘Sciroppo di Teatro’, una vera e propria ‘prescrizione medica’ degli spettacoli del Festival rivolta ai ragazzi e genitori della città di Roma da parte dei pediatri, per incoraggiare la partecipazione e l’accessibilità di un pubblico svantaggiato all’offerta teatrale (con tariffe agevolate a 3€).

Il Teatro India è in Lungotevere Vittorio Gassman 1

Ore 19.30 ‘CIRCOinfest’ PICCOLE STORIE SMARRITE A VILLA TORLONIA

Dai 5 anni

L’inedito festival di circo contemporaneo prodotto dal Teatro di Roma arriva anche nel parco di Villa Torlonia. Il palcoscenico all’aperto di ‘CIRCOinfest’ (presso il Campo dei tornei) accoglierà opere multidisciplinari tra musica, danza, teatro, acrobazia, effetti speciali e originalità coreografica, nutrendosi anche di inserti creativi proposti (ad ingresso gratuito) dal Teatro dell’Opera e dal Municipio Roma II. In programma questo weekend lo spettacolo della compagnia Quattro Gatti, PICCOLE STORIE SMARRITE (1 e 2 luglio), alla scoperta di un luogo segreto dove si raccontano storie fantastiche e oggetti inanimati prendono vita, innescando un gioco interattivo con il pubblico che, attraverso un meccanismo che si avvale di aeroplani di carta, è chiamato a scegliere di volta in volta la scena da rappresentare.

COSTO: Intero 11,03 euro, bambini 7,72 euro online. La biglietteria è aperta 2 ore prima dell’inizio della replica. CIRCOinfest accoglie anche bambini e famiglie che aderiscono al primo progetto di welfare culturale ‘Sciroppo di Teatro’, una vera e propria ‘prescrizione medica’ degli spettacoli del Festival rivolta ai ragazzi e genitori della città di Roma da parte dei pediatri, per incoraggiare la partecipazione e l’accessibilità di un pubblico svantaggiato all’offerta teatrale (con tariffe agevolate a 3€).

Villa Torlonia è in Via Lazzaro Spallanzani 1/a