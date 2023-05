Beautiful, tornano Thorne e Nick Marone: la puntata speciale con gli amori di Brooke

ROMA – Beautiful celebra i 35 anni con una puntata speciale e sui social i fan impazziscono. Il traguardo è stato festeggiato ripercorrendo le più importanti storie d’amore di Brooke Logan, protagonista indiscussa della soap e presente dalla primissima puntata, andata in onda negli Usa nel 23 marzo 1987 (in Italia 1990).

LA PUNTATA SPECIALE PER I 35 ANNI DI BEAUTTIFUL

L’episodio speciale, andato in onda oggi su Canale 5, riporta alla mente il ‘Canto di Natale’ di Charles Dickens. La ‘Scrooge’ Brooke, in crisi per l’ennesima separazione dall’anima gemella Ridge Forrester, ripensa al suo passato e le appaiono ‘alcuni fantasmi’. Tra questi Thorne Forrester, fratellastro di Ridge, interpretato per molti anni dall’attore Winsor Harmon, che ha fatto ritorno nella soap proprio per questa puntata speciale. Ma non è stato il solo, anche Jack Wagner ha fatto ritorno. L’attore interpretava Nick Marone, fratello di Ridge, che come lui è stato sposato e innamorato della bella Logan. Alla carrellata di amori di Brooke non potevano mancare due personaggi ancora presenti nella soap: Bill Spencer e Eric Forrester (interpretato da John McCook dalla prima puntata). E naturalmente, dulcis in fundo, Ridge Forrester, (per anni Ronn Moss) dal 2013 interpretato da Thorsten Kaye.

DOVE RIVEDERE LA PUNTATA SPECIALE DI BEAUTIFUL

Per i fan che avessero perso la puntata speciale per i 35 anni di Beautiful basterà accedere a Mediaset Infinity e registrarsi per fare un salto nel passato con i protagonisti della soap.