Il 31 maggio su Instagram l’incontro di orientamento con ITS-ICTAcademy

ROMA – L’appuntamento è per martedì 31 maggio alle 12, online sul profilo Instagram della ITS-ICTAcademy. L’invito è rivolto a tutti gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, ormai prossimi all’esame di maturità, per far scoprire loro il mondo degli Istituti tecnici superiori (Its) e, in particolare, l’offerta formativa dell’Istituto tecnico superiore Information and Communications Technology Academy e della neonata omonima Fondazione.

“L’obiettivo di questo nostro incontro- spiega Fabrizio Rizzitelli, presidente della Fondazione- è far conoscere ai ragazzi questa opportunità formativa alternativa all’università, che ha durata biennale e un forte approccio pratico che mira a far esercitare molto gli studenti così che possano acquisire le competenze operative necessarie per lavorare nel mondo dell’information technology. Durante il percorso formativo, i ragazzi potranno entrare da subito in contatto con il mondo delle imprese, dalle quali provengono alcuni dei nostri insegnanti e che contattano gli studenti in un primo momento per delle esperienze di tirocinio, successivamente anche per delle opportunità di lavoro”.

Quali corsi offre l’ITS-ICTAcademy per il prossimo biennio formativo? “Attualmente- spiega Rizzitelli- sappiamo che a ottobre partirà almeno un corso di sviluppo software con tecnologia java. Quanto a eventuali altri corsi, siamo in attesa che la Regione Lazio pianifichi il numero di percorsi e le risorse economiche da assegnare alle varie Fondazioni Its. Quanto alle esigenze e alle richieste delle imprese c’è quella di avere persone formate proprio nello sviluppo software con tecnologia Java. Ciascun corso avrà 25 allievi. Effettueremo una selezione in ingresso per ciascun corso, non con l’obiettivo di scegliere i migliori studenti ma- tiene a precisare il presidente della Fondazione ITS-ICTAcademy- di comporre classi omogenee, con allievi che abbiano un bagaglio di partenza più o meno simile e che siano motivati a formarsi e impegnarsi nel settore informatico”.

Rizzitelli tiene poi a sottolineare che “i percorsi Its sono aperti a tutti coloro che abbiano un diploma di scuola secondaria di II grado, senza limiti di età e per questo consentono non solo ai giovani neodiplomati, ma anche a chi ha lasciato l’università, magari dopo il primo anno, o già lavora, di specializzarsi. Ai nostri studenti- ribadisce in conclusione- offriamo l’opportunità di fare molta pratica ed entrare subito in contatto con il mondo delle imprese“.

Le imprese che collaborano con ITS-ICTAcademy sono Agic Technology, Data Management Italia, Digital Engineering, Ecubit Geek Logica, IAD, MAC SUN, Onyx Technology, Philmark, SiliconDev consulting, SiliconDev Solution, SiliconDev, Solving Team, Top Network, Values On. Le realtà fondatrici della Fondazione ITS-ICTAcademy sono l’ITC P. Calamandrei, l’IPSCT Stendhal, gli Istituti Armellini, i comuni di Roiate e di Sacrofano, la XI Comunità Montana del Lazio, Accademia Informatica, AKT e Sapienza Università di Roma. Sarà possibile seguire l’evento di martedì 31 maggio, a partire dalle ore 12, su Instagram: https://www.instagram.com/its_ictacademy?upcoming_event_id=1793143 0664248607

