Napoli si prepara per la festa scudetto e presenta il piano sanitario: pronto soccorso in allerta

NAPOLI – A palazzo Santa Lucia il governatore campano Vincenzo De Luca, il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, il responsabile del 118 regionale Giuseppe Galano, il responsabile regionale della Protezione civile Italo Giulivo e il presidente di EaV Umberto De Gregorio, hanno illustrato il piano sanitario e dei trasporti per i possibili festeggiamenti per la conquista dello scudetto da parte del Napoli nel prossimo weekend.



Prevista l’attivazione di una ulteriore rete radio sanitaria per far fronte al possibile sovraccarico delle linee telefoniche che potrebbero essere inutilizzabili. Saranno in “stato di allerta” con incremento del personale i pronto soccorso dell’Ospedale del Mare e degli ospedali Cardarelli, San Paolo, Vecchio Pellegrini, Cto e l’ospedale pediatrico Santobono.



Previsti, in alcuni luoghi strategici della città, punti di primo soccorso, con medici, infermieri, volontari della protezione civile regionale e guardie giurate. Potenziato anche il numero di ambulanze, in totale 40, che saranno supportate da 8 moto mediche, 2 “golf car” mediche e un servizio di soccorritori “appiedati”, 65 coppie composte da un infermiere e un soccorritore, per essere in grado di raggiungere ogni punto della città nonostante il previsto affollamento.