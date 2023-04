Paola & Chiara annunciano nuove collaborazioni con Cosmo ed Emma

ROMA – Dopo aver annunciato il featuring con Elodie, Paola & Chiara tornano sui social per aggiungere nuovi dettagli sul loro primo disco in 10 anni: “Per sempre”, in uscita il 12 maggio. Nella tracklist, oltre al singolo “Furore”, i remake di celebri hit della storia del duo.

LE NUOVE COLLABORAZIONI

Le sorelle Iezzi canteranno con Cosmo ed Emma, in altri due pezzi famosissimi. Con il cantautore di Ivrea ascolteremo “Kamasutra”, mentre con l’ex Amici “Fino alla fine”. Per Elodie, invece, è stata scelta “Festival”.

NON MI POSSO SVEGLIARE OGNI MATTINA IN DEFICIT D'ARIA PERÒ SORELLE PLACATEVI IO CI RESTO SECCA

PAOLA E CHIARA FT EMMA???

COME STIAMO??? pic.twitter.com/avmQIkRTTF — Alice nel paese delle S.I.🐆 (@MadamaButterfl8) April 27, 2023

Paola e Chiara ft Emma io non so se arrivo viva al 12 maggiopic.twitter.com/cwO6ha0YXV — Laura 🎞| ted lasso era | (@lauracivitelli) April 27, 2023