Paola & Chiara tornano “Per sempre”: a maggio il nuovo disco delle sorelle Iezzi

ROMA – Dopo aver infiammato il palco del 73esimo Festival di Sanremo con la loro “Furore”, Paola e Chiara tornano con un nuovo album, a 10 anni di distanza dal loro ultimo progetto di inediti. Uscirà il 12 maggio su etichetta Columbia Records/Sony Music Italy “Per sempre”.

L’album, da oggi in pre-order e pre-save, è un’istantanea inedita delle sorelle Iezzi immerse in una dimensione dance. “Ci siamo prese il nostro tempo per fare le cose come volevamo noi, ma finalmente ci siamo”, hanno scritto le due artiste sui social lanciano la copertina realizzata da Paolo Santambrogio.

IL DISCO IN SEI DIVERSI FORMATI

Per rendere memorabile questa celebration, il disco è stato pensato in sei diversi formati glam: cd silver foil digisleeve, cd silver foil digisleeve autografato; CD jewel box con aluminium pack; LP bianco, silver foil sleeve autografato; LP nero, Silver foil sleeve; LP rosa, silver foil sleeve autografato e numerato.

I TOUR

L’album arriva alla vigilia degli show del ‘Paola e Chiara per sempre’, l’avventura live prodotta da Vivo Concerti che dopo la data zero del 5 maggio (@Live Club di Trezzo sull’Adda) farà tappa al Fabrique di Milano il 13 (sold-out) e il 14 maggio, per poi toccare Roma il 19 e 20 maggio all’Auditorium Conciliazione.

In estate le sorelle Iezzi saranno live con il ‘Paola e Chiara per sempre – Estate’, la tournée che tra luglio e settembre illuminerà i festival e le piazze più importanti d’Italia.

I biglietti per entrambi i tour sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.