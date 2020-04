Conte: “Con nuovo dl accompagniamo il Paese fuori dalle sabbie mobili”

ROMA – Il presidente del consiglio Giuseppe Conte annuncia che nei prossimi giorni il governo approvera’ “in Consiglio dei ministri il nuovo decreto legge con le ulteriori e straordinarie misure economiche di sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese”. In un intervento pubblicato sul Quotidiano del Sud, il premier torna sul piano della cosiddetta ‘Fase 2’, “quella della convivenza con il virus e dei primi allentamenti delle misure restrittive, con riaperture graduali e sostenibili a partire dal 4 maggio su tutto il territorio nazionale”.

“Lo dico chiaramente, senza fraintendimenti: faremo di tutto per non lasciare indietro nessuno, per dare ristoro e sostegno a tutti e far arrivare alle imprese nel piu’ breve tempo possibile tutta la liquidita’ necessaria“. Conte osserva: “Questo e’ il dovere del Governo in questa fase: accompagnare il Paese fuori da queste sabbie mobili”.