ROMA – Pioggia di peluche e giocattoli al Vodafone Park Stadium di Istanbul per i bambini di Siria e Turchia, colpiti dal terribile terremoto dello scorso 6 febbraio, che ha devastato i due paesi e causato migliaia di vittime. A gettare i teneri e coccolosi doni sul campo verde da gioco sono stati i tifosi del Besiktas e dell’Antalyaspor, durante la partita di Super Lig turca che vedeva le due squadre una contro l’altra. Il match è stata interrotto per alcuni minuti durante l’iniziativa solidale, che ha permesso di raccogliere migliaia di doni per i bimbi terremotati. Terminato il lancio i giocatori hanno aiutato a liberare il campo, diventato un mare colorato di giocattoli.

Çocukların gülümsemesi tüm kalpleri ısıtır. Çocuklar hep gülsün. #OmuzOmuzapic.twitter.com/VAEkQ848d4 — Süper Lig (@superlig) February 26, 2023