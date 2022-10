Libri dal mondo in tante lingue e volumi in Braille, la biblioteca bimbi di Ravenna è tutta nuova

RAVENNA- Nuovi scaffali colorati, una sezione coi libri dal mondo in lingua straniera, una con volumi in Braille, ad alta leggibilità o in audio, una ludoteca con tanti giochi da tavolo e una sala lettura in cui i ragazzi possono accomodarsi per scegliere cosa leggere. Sono alcune delle novità di Casa Vignuzzi, la biblioteca dei bambini di Ravenna che è stata rinnovata e ora ha spazi riallestiti con arredi funzionali. Il piano terra, spiega il Comune, è “più vivibile e arioso”: ha la sala della narrativa, il corridoio con sezioni dedicate ai fumetti e libri di arte, scienze, storia e geografia. E poi, appunto, la sezione di libri dal mondo e quella della lettura accessibile. Nuovi spazi anche al primo piano, con la ludoteca, libri fantasy, gialli e saggistica per lo studio e la ricerca, che si possono prendere in prestito o consultare in biblioteca e anche una saletta dedicata ai volontari e alle volontarie Nati per leggere.

“L’impegno dell’Istituzione Biblioteca Classense e del Comune per il riallestimento della biblioteca dei bambini di Casa Vignuzzi conferma e sostanzia l’attenzione ai luoghi delle pratiche di lettura rivolte all’infanzia”, commenta la direttrice dell’Istituzione Biblioteca Classense Silvia Masi. “Il sostegno muove attraverso lo sviluppo delle collezioni, le attività laboratoriali e collettive rivolte alle scuole e alle famiglie e anche, come in questo caso, alla creazione di luoghi accoglienti e pensati specificamente sulla base delle esigenze di questi pubblici, nel contesto del più generale convincimento che la bellezza degli spazi sia un veicolo di benessere ed educazione alla fruizione culturale”.

