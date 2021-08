Champions League, ecco i gironi di Inter, Milan, Atalanta e Juventus

ROMA – Sono stati sorteggiati oggi a Istambul i gironi per la Champions League 2021/2022. La prima giornata della massima competizione europea per club è in programma fra il 14 e il 15 settembre.

L’Inter è testa di serie del girone D, dove sono state inserite anche Real Madrid di Carlo Ancelotti, lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi e gli esordienti dello Sheriff Tiraspol.

Il Milan, al loro ritorno nell’Europa che conta dopo sette anni, ritrovano il Liverpool, l’Atletico Madrid e il Porto.

L’Atalanta è stata inserita nel girone F con Villarreal, Manchester United e gli svizzeri dello Young Boys.

La Juventus è stata inserita nel gruppo H con i campioni d’Europa in carica del Chelsea, lo Zenit San Pietroburgo e il Malmo.