Roma, Ciocchetti: “Notizie positive per lavori su Ostiense e via del Mare”

ROMA – “L’aggiornamento riguardante i lavori di riqualificazione delle strade Via del Mare e Via Ostiense è una notizia positiva, poiché tali interventi contribuiranno a migliorare la sicurezza e l’efficienza del trasporto nella zona. Tuttavia, è comprensibile che ci siano stati alcuni intoppi a causa dell’incrocio di progetti e piani già in corso. È importante ora che le istituzioni coinvolte lavorino in sinergia per ridurre al minimo i disagi per i cittadini e assicurare una gestione efficiente dei lavori”. Lo scrive Luciano Ciocchetti, deputato di Fratelli d’Italia.



“In conclusione- aggiunge- auspico che l’impresa esecutrice e le autorità coinvolte lavorino con impegno e precisione per rispettare le scadenze, affinché i lavori siano completati senza ulteriori ritardi. La riqualificazione di Via del Mare e Via Ostiense rappresenta un passo importante per la crescita e lo sviluppo della nostra città, e sono fiducioso che i risultati finali saranno benefici per tutti i cittadini romani”.



Gli sviluppi di cui parla Ciocchetti, riguardanti i lavori di riqualificazione della sicurezza stradale lungo la SP 8 Via del Mare e la SP 8 bis Via Ostiense, sono quelli maturati alla luce delle informazioni arrivate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In base all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 68/2022, Anas ha sottoscritto una Convenzione il 20 ottobre 2022 con la Città Metropolitana di Roma Capitale, che riguarda appunto i lavori di riqualificazione delle due importanti strade cittadine. Il progetto di riqualificazione ha incrociato i piani dei lavori di manutenzione straordinaria di Anas, precedentemente pianificati per il risanamento dei ponti in carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare e del ponte monumentale di Mezzocamino, con inclusi il ripristino dei giunti e degli appoggi dell’impalcato di collegamento tra i due cassoni metallici della carreggiata interna di attraversamento del fiume Tevere. Al fine di minimizzare il disturbo alla viabilità e consentire la fluidità dei lavori, si era originariamente programmato di iniziare i lavori della Convenzione solo dopo la conclusione delle operazioni di Anas sul Gra, prevista per il 17 febbraio 2023. Tuttavia, la conclusione dei lavori su Gra è stata ritardata, con un’attesa fino al 18 giugno 2023, il che ha comportato inevitabilmente un posticipo nell’avvio dei lavori lungo la Via del Mare e la Via Ostiense. È stato confermato che i lavori, consegnati all’impresa esecutrice il 3 luglio 2023, prevedono un tempo contrattuale di 150 giorni naturali consecutivi, con un termine previsto per il 29 novembre 2023, fermo restando la possibilità di imprevisti che potrebbero influenzare la data di completamento.