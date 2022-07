VIDEO | Lupi: “Giorgia Meloni fa paura perché al centrosinistra serve un nemico per vincere”

NAPOLI – “Noi con l’Italia sarà presente nelle liste di centrodestra, Noi con l’Italia è il centrodestra responsabile, moderato, serio e concreto. Per far questo bisogna parlare di programmi. Per noi educazione, scuola e sanità sono le priorità. Medico scolastico, psicologo di base e più risorse per gli infermieri e basta numero chiuso”. Così Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia, a margine della conferenza stampa a Napoli di presentazione del simbolo in vista delle elezioni.

Per Lupi “Giorgia Meloni fa paura semplicemente perché il centrosinistra per vincere ha bisogno di identificare un nemico. Per 30 anni è stato Silvio Berlusconi, una volta era Salvini e adesso diventa Meloni. Forse non abbiamo imparato nulla dalla lezione di Draghi, che ci dice che gli elettori vogliono serietà, competenza, concretezza, valori a cui ispirarci e a volte lavorare insieme quando è necessario pur nella diversità per il bene comune. Questa è la lezione, non pensare di vincere le elezioni solo perché si definisce il mostro Meloni, il mostro Lupi o il mostro Berlusconi”.

“NEL CENTRODESTRA PREMIER CHI PRENDE IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI”

“Il centrodestra – ha aggiunto – è da sempre una coalizione unita e compatta. Le regole ci sono da 30 anni, sono le regole che ci siamo dati da sempre. Il leader della coalizione lo decidono gli elettori del centrodestra, Noi con l’Italia si candida a prendere e a recuperare quei voti degli elettori moderati perché senza un forte polo moderato, un forte pilastro moderato non c’è un centrodestra di governo. Noi facciamo la nostra parte”.

LEGGI ANCHE: Salvini: “La mia ambizione è fare il premier, decidono gli italiani”

“Noi non siamo la brutta copia del centrosinistra, una coalizione come il centrosinistra – ha rimarcato Lupi – che si mette insieme solo per sconfiggere il centrodestra o l’avversario. Il centrodestra si caratterizza per un’unità di programmi, di visione e di ideali. Le regole ci sono, Meloni come Salvini e come Lupi hanno da sempre ragione, chi prende più voti all’interno del centrodestra è il leader della coalizione e designa il premier. Lo faremo tutti insieme anche perché non è la corsa all’interno della coalizione del centrodestra a prendere più voti, ma è la responsabilità di essere seri in una proposta di governo. Per questo c’è bisogno di Noi con l’Italia“.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it