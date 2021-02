Roma, in fiamme il bus per il trasporto disabili

ROMA – Non solo i roghi dei bus di linea. Anche quelli destinati al trasporto disabili vanno in fiamme, nella citta’ che ha il piu’ alto numero di roghi automobilistici. E’ successo questa mattina nel parcheggio di Villa Lazzaroni, dove ha sede il VII municipio, sotto lo sguardo attonito di decine tra lavoratori e cittadini. Le fiamme si sono sviluppate dal pulmino per il trasporto disabili ed hanno coinvolto in breve tempo altri veicoli parcheggiati. Tre sono stati completamente carbonizzati. Altri due hanno subito ingenti danni. Sul posto due automezzi dei vigili del fuoco oltre agli agenti del vicino commissariato. “Roma brucia. Questa è la triste realtà: un cittadino la sera lascia la macchina nel parcheggio della Circoscrizione, in un posto presumibilmente tranquillo e la mattina si trova la macchina carbonizzata perche´ un pulmino comunale ha preso fuoco”, commenta Luca Di Egidio, consigliere del Municipio Roma VII, su facebook.