Pfm pronta per il mercato nordeuropeo. Al Saie di Bologna la conferma dell’efficacia di Isoclip

ROMA – Sono bastati pochi giorni per avere la conferma che Isoclip, la soluzione innovativa per i ‘cappotti’ termo-acustici inventata e brevettata da Pfm, è gradita e richiesta dal mercato. L’occasione è stata SAIE, la fiera dedicata alle costruzioni, in corso a Bologna.

Nonostante la crisi energetica e geo-politica, la necessità di sviluppare soluzioni per rispondere al mercato resiste. Il segreto, soprattutto per la piccola e media industria, è fare ricerca per arrivare a prodotti che prima non c’erano e conoscere perfettamente il pubblico e il contesto nel quale si opera. Le fiere di settore sono sempre una buona opportunità, soprattutto dopo le sospensioni degli anni scorsi dovute al Covid.

Fabrizio Morini, amministratore di Pfm, fa la spola fra Bologna e Palagano, località di montagna dove da 25 anni ha sede l’azienda. “Sono sorpreso positivamente: vedere dal vivo l’apprezzamento del prodotto- racconta Morini- è la conferma delle sue qualità: efficienza, posa rapida, cura estetica. Dal punto di vista tecnico, eravamo già sicuri di ogni aspetto, e questa del SAIE è la conferma”.

ISOCLIP IL PRODOTTO DI PUNTA DI PFM

Isoclip è la piastrella per rivestimenti in gres porcellanato dotato di qualità come resa nel tempo, senza necessità di manutenzione, e risultato estetico diverso dai tradizionali cappotti, perché personalizzabile nel design per ogni tipologia di edificio. Delle lavorazioni dell’azienda emiliana, che impiega 50 addetti e ha 5 milioni di fatturato, è attualmente il prodotto di punta, perché brevettato e certificato a livello internazionale. I prodotti Pfm evolvono con la tecnologia e con la domanda sempre più variegata, con un’attenzione alla sostenibilità.

“Oltre a Isoclip, presentiamo anche le nostre Pietre Ricostruite, ideali per edifici con assetto particolare, in conformità allo stato edilizio e al territorio. Ultimamente, per esempio, ci sono stati richiesti materiali specifici per recuperare una villa neoclassica”. SAIE non è un evento immenso, ma opera una selezione specifica fra espositori e visitatori.

“PRESTO SBARCHIAMO NEI PAESI DEL NORD EUROPA”

“Già dal primo giorno- prosegue Fabrizio Morini- abbiamo avuto numerosi contatti con distributori nazionali ed esteri e voglio essere fiducioso che si trasformeranno in ordini”. I più interessati sono gli operatori svizzeri e tedeschi, ma “stiamo per completare l’iter delle certificazioni internazionali per sbarcare nei paesi del Nord Europa”.

“Dal punto di vista tecnico- conclude Morini- avevamo la consapevolezza dell’efficacia di Isoclip già al debutto sul mercato. Dopo pochissimo tempo, la fiera Made Expo di Milano ci aveva premiato con l”Oscar per il prodotto più innovativo’. Bologna è la conferma di un successo molto, molto importante”.

