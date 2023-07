Tg Politico Parlamentare, edizione del 24 luglio 2023

SPAGNA, MELONI CHIAMA ABASCAL E LA SINISTRA BRINDA



Il Partito popolare torna a essere la prima forza in Spagna, ma a spese del possibile alleato Vox, la lista di estrema destra che quasi dimezza i seggi, mentre i socialisti del primo ministro Sanchez tengono oltre ogni previsione. Il leader di Vox Abascal è il grande sconfitto del voto, la premier italiana Giorgia Meloni, che per lui si era spesa in campagna elettorale, lo ha chiamato a risultati elettorali acquisiti. Festeggiano le opposizioni. Per Giuseppe Conte, la sconfitta di Vox è la fine di “un modello politico reazionario”. La segretaria del Pd Elly Schlein afferma che “l’onda nera si può fermare”.



RAGIONIERE GENERALE IN BILICO, SCONTRO NEL GOVERNO



Con il cantiere della legge di bilancio che entrerà nel vivo dopo l’estate, nel governo si ricomincia a parlare di un cambiamento al vertice della Ragioneria generale dello Stato. Dopo il braccio di ferro che ha portato all’allontanamento di Alessandro Rivera dalla direzione generale del Mef, anche Biagio Mazzotta torna in bilico. Il responsabile economia del Pd, il senatore Antonio Misiani, chiede al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti di intervenire perchè quello del Ragioniere generale è “un ruolo di garanzia di fondamentale importanza. Evocarne la sostituzione a ridosso della predisposizione della manovra- sottolinea Misiani- è una inaccettabile forma di pressione nei confronti della struttura che deve vigilare sui conti pubblici”.



MELONI: MOSCA RICONSIDERI DECISIONE SU ACCORDO GRANO



La Russia riconsideri la sua decisione di uscire dall’accordo sul grano del Mar Nero perchè “la sicurezza alimentare è in crisi”. E’ l’invito lanciato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al vertice Fao che si è aperto oggi a Roma. Già la guerra all’Ucraina, ricorda Meloni, “ha sconvolto i prezzi dell’energia e scatenato ondate di inflazione in tutto il mondo, a spese soprattutto del Sud globale”. Nei confronti dei Paesi africani bisogna creare un modello di cooperazione “non predatorio. L’Africa – assicura la presidente del Consiglio – non è un continente povero, ma solo sfruttato”. Per tutte queste ragioni l’Italia torna a promuovere la dieta mediterranea. “Un modello che non appartiene solo al bacino del Mediterraneo ma a tutto il mondo”, ricorda Meloni, che prende poi in prestito le parole di Papa Francesco: “Il nostro obiettivo è assicurare a tutti il diritto di non dovere emigrare”.



FINE VITA, IN VENETO SECONDO CASO SUICIDIO ASSISTITO



Secondo caso di ‘morte assistita’ in Italia. La signora ‘Gloria’, nome di fantasia di una paziente oncologica di 78 anni, ha ottenuto- per la prima volta tramite l’azienda sanitaria locale- il farmaco di fine vita, reso legale a determinate condizioni dalla sentenza 242 della Corte costituzionale dopo il caso di dj Fabo portato alla luce da Marco Cappato. Lo ha reso noto l’associazione Luca Coscioni, alla quale ‘Gloria’ ha affidato le sue ultime parole: “La vita è bella- ha scritto in un messaggio- ma solo se siamo liberi. E io lo sono stata fino alla fine”.