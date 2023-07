Paolo Meneguzzi contro “Disco Paradise” e i tormentoni ‘marchette’. J-Ax risponde: “Tu parli?”

ROMA – Paolo Meneguzzi spara a zero sui tormentoni estivi che riempiono classifiche e hit parade radiofoniche. Il cantante, diventato una star nei primi anni Duemila proprio con un tormentone (Verofalso), attacca senza clemenza i brani di quest’estate.

“L’estate pop 2023 è deprimente. Il medium pop mi pare svilito. Vedere gente tutta tatuata che va su un palco a cantare la Disco paradise di turno mi fa tristezza. Quelle sono marchette. Il pop dev’essere anche visionario, evoluto, curato ai massimi livelli”, dice in un’intervista rilasciata a MowMag.

Non fa sconti Meneguzzi e aggiunge: “Se fai i dovuti confronti tra un prodotto e l’altro, te ne accorgi della differenza. Il pop migliore non è dozzinale, affatto. Blanco, ad esempio, se fosse prodotto ancora meglio, potrebbe tranquillamente sfondare porte internazionali perché ha tutto ciò che serve. Su uno come lui io investirei molto di più”.

LA RIPOSTA DI J-AX

Frasi che sono finite all’attenzione di J-Ax, che quest’estate sta sbancando con “Disco Paradise” al fianco di Fedez e Annalisa. Il rapper, chiamato in causa, usa Instagram per rispondere al collega: “Eh, sei sicuro che tu, vuoi parlare di marchette? Comunque ciao, io ti ricorderò sempre come la versione ordinata su Wish di Tiziano Ferro”. Meneguzzi non ha ancora risposto.