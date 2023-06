Sondaggio Dire-Tecnè: cala la fiducia degli italiani nel governo Meloni

ROMA – Cala la fiducia degli italiani divisi nel governo Meloni, il 47,7% è contento del suo operato ma si tratta di una percentuale più bassa rispetto a una settimana fa di 0,5 punti. Quelli che invece non si fidano dell’esecutivo sono il 46,2%, (+0,3%). E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè,

elaborato sulla base delle risposte a mille interviste effettuate il 23 giugno. Non sa il 6,1% (+0,2%).

CALA LEGGERMENTE FIDUCIA IN MELONI, -0,4%

Cala leggermente la fiducia degli italiani in Giorgia Meloni, il consenso verso la premier scende al 53,6% rispetto al 54% della scorsa settimana. La quota di chi non ha fiducia in Meloni sale al 42,4% (+0,3%). Non sa il 4% (+0,1%).

FDI ANCORA PRIMO PARTITO, SI FERMA CORSA FI

Fdi resta il primo partito nelle preferenze degli italiani con il 29,5% del consenso. Posizione invariata rispetto a 7 giorni fa. Sale invece il Partito democratico e si attesta al 20% guadagnando lo 0,2%. Sul gradino più basso del podio invece ancora l’M5s (+0,1%). Si interrompe invece la crescita di Forza Italia dopo il balzo della scorsa settimana a seguito della scomparsa di Silvio Berlusconi. Gli azzurri perdono lo 0,3% dei consensi e si fermano all’11,5%. A seguire la Lega con l’8,4%. Quindi Azione al 3,4% (-0,1%), Alleanza Verdi-Sinistra stabile al 3,1% (+0,1%), Italia viva al 2,5% e +Europa è data al 2,2% (+0,3%).