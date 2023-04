Tg Sanità, edizione del 24 aprile 2023

VIA LIBERA A NUOVI LEA: 400MLN PER 2.108 PRESTAZIONI. SCHILLACI: SEGNALE CONTRO DISUGUAGLIANZE



Con il via libera al Decreto tariffe sui nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) si amplia il numero di prestazioni, nuove o rinnovate, offerte dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini. Il Dpcm è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni dopo oltre sei anni di stand-by e molte trattative su modalità e risorse. Sono 2.108 le nuove prestazioni di specialistica rispetto alle 1.702 del 1996, con novità che vanno dalla procreazione medicalmente assistita all’uso delle videocapsule per l’esplorazione dell’intestino e alla consulenza genetica. Mentre sono 1.063 le prestazioni presenti nel tariffario per le protesi e gli ausili, che comprendono nuove tecnologie come gli ausili informatici e di comunicazione per persone gravemente disabili. L’importo complessivo messo a disposizione è di circa 400 milioni di euro. Secondo il ministro della Salute, Orazio Schillaci, si tratta di un “segnale fortissimo contro le disuguaglianze”.

ANTIMICROBICO RESISTENZA. RICCIARDI: OSPEDALE LUOGO PIÙ PERICOLOSO, 1 RICOVERATO SU 10 SI INFETTA



“Un paziente su 10 ricoverato in ospedale può infettarsi”. A dirlo il professor Walter Ricciardi, ordinario di Igiene presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in occasione della presentazione a Roma di ONsAR, l’Osservatorio Nazionale sull’Antimicrobico Resistenza, di cui Ricciardi è presidente. “L’Osservatorio nasce perché di fatto oggi andare in ospedale è l’attività più pericolosa che una persona possa fare- ha detto Ricciardi ai cronisti- perché c’è un rischio di infezione correlata all’assistenza altissimo. Anche interventi molto banali, in ospedale, diventano pericolosi”. Obiettivo di ONsSAR, dunque, è proprio quello di “monitorare costantemente l’andamento epidemiologico dell’antimicrobico resistenza in Italia; dare impulso a politiche attive sia nazionali sia regionali per contrastare il fenomeno; realizzare iniziative di sensibilizzazione e consapevolezza che aiutino a modificare comportamenti scorretti”.

STREPTOCOCCO. A ROMA +30% CASI SCARLATTINA, VILLANI (BAMBINO GESÙ): TAMPONE SOLO CON SINTOMI



“Sicuramente c’è un aumento di casi di positività allo streptococco Beta Emolitico di gruppo A“. Ha risposto così Alberto Villani, direttore del Dipartimento di Emergenza, Accettazione e Pediatria Generale dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, interpellato dalla Dire in merito ad una forma violenta di streptococco (il batterio che causa la scarlattina) che si sta diffondendo nelle scuole di Roma, con un aumento del 30% di casi di scarlattina, con picchi fino al 50%, nella Capitale. Ma qual è il comportamento corretto da tenere in merito all’esecuzione dei tamponi? “Il tampone va eseguito sono nel caso ci siano dei sintomi che giustifichino la sua effettuazione- ha risposto Villani- come tonsillite, placche, febbre e magari anche macchie sulla cute. Avere la positività di un tampone in un bambino che non ha sintomi, invece, non è meritevole di attenzione”.

‘VEDERE IL PATRIMONIO’. SIGLATA INTESA TRA STATI GENERALI PATRIMONIO ITALIANO E AIMO



‘Vedere il patrimonio’. È il titolo del protocollo d’intesa siglato tra gli Stati Generali del Patrimonio Italiano e l’Associazione Italiana dei Medici Oculisti (AIMO), con l’obiettivo di “promuovere e valorizzare il patrimonio italiano favorendone la conoscenza e la fruibilità”, anche attraverso iniziative inclusive con percorsi culturali alternativi e sensoriali dedicati alle persone con disabilità visiva. Il documento è stato sottoscritto a Roma in occasione dell’evento ‘La valorizzazione dei beni e del patrimonio culturale’, che si è svolto presso il Palazzo del Collegio Romano, sede del ministero della Cultura. “L’Italia, il Belpaese, lo si guarda attraverso gli occhi, che hanno una funzione importantissima- ha detto Luca Menabuoni, referente del Rapporto con le istituzioni di AIMO- Ma non dobbiamo dimenticarci di chi non ha questa opportunità. Il nostro obiettivo, allora, è permettere a tutti di apprezzare quanto di bello ci sia in Italia”.