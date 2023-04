All’asta l’abito di John Travolta ne “La febbre del sabato sera”: venduto per cifra stratosferica

ROMA – L’iconico abito bianco indossato da John Travolta ne “La febbre del sabato sera” è stato venduto all’asta per una cifra stratosferica. Il completo è stato aggiudicato da uno degli acquirenti – rimasto anomino – della Julien’s Auction a Beverly Hills, in California, per la cifra di 260mila dollari: circa 235mila euro.

Si è partiti da una base di 100mila dollari, l’asta si è conclusa dopo una contesa di 15 minuti. All’acquirente vanno la giacca e il pantalone bianco in 100% poliestere, la camicia nera e il manichino. Con il completo anche le lettere di autenticità della Paramount e di John Travolta.

LA FEBBRE DEL SABATO SERA: UN FILM DIVENTATO CULT

Era il 1977 quando Tony Manero – il personaggio interpretato dall’attore – si scatenava sulle piste di Brooklin incantando chiunque gli stesse davanti. Le sue mosse hanno reso un cult il fim e di conseguenza anche gli abiti.

DAL BASTONE DI CHARLIE CHAPLIN ALLA PARRUCCA ORIGINALE DI CLEOPATRA: GLI ALTRI CIMELI ALL’ASTA QUEST’ANNO

Il completo bianco era il pezzo più pregiato della sezione Classic & Contemporary, organizzata ogni anno dalla casa d’aste e dal canale Turner Classic Movies.

In totale 1400 i pezzi esposti. Tra questi anche uno dei bastoni di Charlie Chaplin, venduto per 39mila dollari, la tuta gialla di Walter White in Breaking Bad, aggiudicata per 2mila dollari, il machete impugnato da Harrison Ford in “Indiana Jones e il Tempio Maledetto”, un casco di Captain America, un hoverboard usato da Michael J. Fox in “Ritorno al futuro” e la parrucca originale indossata da Theda Bara nel film “Cleopatra” nel 1917.