Felicissima Sera, Pio e Amedeo “inclusivi” e “corretti come Fazio”: ospiti e anticipazioni

ROMA – Tutto pronto su Canale 5 per il ritorno di Pio e Amadeo. Stasera in prima serata andrà in onda la prima puntata di ‘Felicissima sera’ che dopo il successo (e le polemiche) della scorsa edizione, ‘si rifa il look’ in una versione ‘all inclusive‘ come titola per esteso lo show. In un’intervista al Corriere della Sera il duo comico ha spiegato con ironia in che modo l’inclusività sarà il marchio di fabbrica di questa edizione, a partire dalla prima serata, nella quale tra gli ospiti ci sarà Gigi D’Alessio: “Includerlo significa farlo accettare da un pubblico che lo snobba da sempre, da quei giornali glamour che lo ignorano. Lo trasformeremo in un radical chic, dal nome al vestiario, alle canzoni”.

FELICISSIMA SERATA: GLI OSPITI E LE ANTICIPAZIONI DELLA PRIMA SERATA

Oltre al cantante partenopeo ospiti della prima puntata di ‘Felicissima Sera’ saranno Silvia Toffanin, Elisa, Zucchero, Michelle Hunziker e Giovanna Civitillo. La conduttrice di Verissimo verrà sottoposta a una batteria di domande che scaveranno in ogni aspetto della sua vita, mentre Hunziker verrà sottoposta al format ‘Che intervista che fa’, una parodia del programma ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio, il quale, secondo i comici pugliesi, “fa le interviste ma mai con le domande che il pubblico vorrebbe, mai una curiosità ficcante su quello che la gente vuole sapere. Tiene tutti in confort zone, riempiendo di complimenti l’ospite”, hanno dichiarato al Corriere della Sera.